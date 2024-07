Theo Công an quận Lê Chân, Vũ Quốc Đạt (sinh năm 1993, đăng ký HKTT tại 16/401 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 10/11/2021. Ngày 18/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vũ Quốc Đạt.

Đối tượng Vũ Quốc Đạt. Ảnh: CA Hải Phòng

Qua công tác quản lý địa bàn, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng Vũ Quốc Đạt đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Công an phường Lam Sơn, quận Lê Chân đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Lê Chân phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận một mặt tích cực tuyên truyền vận động, mặt khác tích cực vây bắt đối tượng.

Đến sáng ngày 24/7, biết không thể trốn tránh được và được sự vận động từ cơ quan chức năng và gia đình, Vũ Quốc Đạt đã đến Công an quận Lê Chân đầu thú.

Hiện, Công an quận Lê Chân đã thực hiện tiếp nhận và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng theo quy định.