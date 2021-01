Đối tượng trốn nã bị bắt khi sử dụng ma túy cùng ba đối tượng khác

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều ngày 27/1 cho biết, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa vừa bắt giữ Trần Văn Viên (SN 1980), trú ở khu phố 2, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa (Phú Yên).



Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Che giấu tội phạm" liên quan đến vụ án giết người trong đêm ngày 4/9/2020 ở phía trước quán Coco Coffee 111 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa.

Hung thủ Nguyễn Bá Thiện gây án giết người kéo theo 8 đối tượng đồng bọn bị khởi tố về các tội danh "Che giấu tội phạm", "Không tố giác tội phạm" và "Gây rối trật tự công cộng"

Được biết Trần Văn Viên bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.



Thời điểm bị Công an bắt giữ, đối tượng này đang lưu trú cùng với Bùi Rô (SN 2001), trú ở khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Đăng Khôi (SN 1995), Nguyễn Đăng Khoa (SN 1993), cùng trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Khám xét khẩn cấp Công an thu giữ một túi nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy nên tiến hành test nhanh bằng que thử với kết quả cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Như CAND online đã thông tin, Nguyễn Bá Thiện, biệt danh “Tí Vân” (SN 1986), trú ở 03/1 Chu Mạnh Trinh, phường 1, TP Tuy Hòa có quan hệ tình cảm với Huỳnh Thị Kim M (SN 1992), trú ở phố Nguyễn Huệ, phường 7, TP Tuy Hòa.

Do nghi ngờ M đã có tình cảm với một người trong nhóm thanh niên đang ngồi tại quán Coco Coffee ở 111 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa trong đêm ngày 4/9/2020, nên Nguyễn Bá Thiện cùng Lê Văn Tiên, biệt danh "Cáo" (SN 1992), trú ở 142 Nguyễn Tất Thành, phường 2 và Nguyễn Duy Quốc (SN 1996), trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa ập đến gây sự, dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau.

Trong lúc ẩu đả, Thiện cầm dao đâm Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995) trú ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), khiến nạn nhân tử vong sau khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Đến tối ngày 5/9/2020, các trinh sát hình sự vây bắt Nguyễn Bá Thiện khi đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Hiện trường vụ án phía trước quán Coco Coffee ở TP Tuy Hòa

Trong vòng 10 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã truy bắt, vận động đầu thú rồi khởi tố, tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với Lê Văn Tiên và Nguyễn Duy Quốc.

Đấu tranh mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Che giấu tội phạm” đối với Nguyễn Đình Hoàng (SN 1983), trú ở khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân và Lê Thị Bảo Trâm (SN 1996), trú ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa (Phú Yên); khởi tố bị can về tội “Không tố giác tội phạm” đối với Lương Thế Cường (SN 1995), trú ở khu phố Lý Tự Trọng, phường 8; Nguyễn Công Hoan (SN 1986). trú ở 05/1 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa và Huỳnh Ngọc Lĩnh (SN 1997), trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

Đến thời điểm này đã có 9 đối tượng vào vòng tố tụng hình sự, trong đó có 1 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội “Giết người”, 3 bị can “Che giấu tội phạm”, 3 bị can “Không tố giác tội phạm” và 2 bị can “Gây rối trật tự công cộng”.