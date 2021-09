Đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ sau 37 năm đã bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, năm 1982, Phạm Văn Tiện phạm các tội: “Cướp tài sản công dân”, “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”, bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 15 năm tù. Năm 1984, lợi dụng thời điểm đi cải tạo lao động khi đang chấp hành án tại Trại tạm giam B5 - Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng này đã bỏ trốn.

Sau nhiều năm lẩn trốn tại các tỉnh, thành phía Nam, năm 1990, Phạm Văn Tiện lên Lâm Đồng làm nghề thợ hồ, sinh sống tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt. Sau khi sinh sống ổn định, Phạm Văn Tiện đã thay tên đổi họ, lấy tên giả là Nguyễn Văn Hải (SN 1958), làm sổ hộ khẩu, lập gia đình.



Gần đây, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát các đối tượng phạm tội, gây án đang bỏ trốn, sau đó phát lệnh truy nã can phạm đến Công an các tỉnh, thành đề nghị hỗ trợ truy tìm. Qua nguồn tin trinh sát, Đội truy nã, truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an phường 10, TP Đà Lạt, xác định được nhân thân của Phạm Văn Tiện.

Sáng 23/9, khi bị bắt giữ, Phạm Văn Tiện tỏ ra khá bất ngờ, bởi đã 37 năm trôi qua, đối tượng tưởng chừng hành vi của mình đã chìm vào quên lãng.

Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã bàn giao Phạm Văn Tiện cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý.