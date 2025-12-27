HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đối tượng Thuỳ Trang đã ra đầu thú, chấm dứt thời gian lẩn trốn truy nã

Duy Anh |

Trà Thị Thuỳ Trang là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 27/12, Công an phường An Khê ( Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chặt chẽ với gia đình vận động thành công đối tượng Trà Thị Thuỳ Trang (SN 1994, trú phường Hòa Khánh Nam) ra trình diện sau một thời gian lẩn trốn lệnh truy nã.

Trà Thị Thuỳ Trang đã ra đầu thú, chấm dứt thời gian lẩn trốn truy nã - Ảnh 1.

Đối tượng Trà Thị Thuỳ Trang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ việc, Trà Thị Thuỳ Trang là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản vào ngày 9/10.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trang. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã cắt liên lạc với gia đình, bỏ trốn khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công an phường An Khê đã chủ động phối hợp cùng gia đình thuyết phục, động viên Trà Thị Thuỳ Trang tự nguyện đến Cơ quan Công an trình diện.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Khê tiếp tục thụ lý, điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

