Bắt tạm giam tài xế lái máy múc Vũ Văn Nguyên

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (27 tuổi, trú tại xã Yên Lập, Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đồng thời, đơn vị cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (32 tuổi, trú xã Tam Nông) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Các bị can Vũ Văn Nguyên và Đỗ Quang Long (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra, hồi 14h28' ngày 28/12, tại Km 70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy múc chuyên dùng (không có biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên điều khiển với xe máy do chị Phan Huyền T (SN 2006, trú xã Tam Nông) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, chị T bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 82%, xe mô tô bị hư hỏng.

Tài xế Vũ Văn Nguyên điều khiển máy xúc gây tai nạn khiến cô gái trẻ bị thương nặng (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định, trước thời điểm xảy ra tai nạn, Vũ Văn Nguyên cùng Đỗ Quang Long - chủ cơ sở thu mua phế liệu (Nguyên là người làm thuê cho Long), đã dự bữa ăn tại nhà người thân trên địa bàn.

Tại đây, Nguyên có sử dụng rượu bia; Long ngồi ăn cùng nhưng không uống rượu. Đến khoảng 14h, sau khi ăn uống xong, Nguyên và Long đi về xưởng phế liệu của Long.

Tiếp đó, Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng phục vụ việc bốc xếp hàng hóa tại xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc hàng xong, Long đã chỉ đạo Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng lên xưởng sửa chữa xe ô tô Tuấn Tú thuộc khu 7 Hưng Hóa, Tam Nông để bơm mỡ.

Mặc dù không có giấy phép lái xe; chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia nhưng Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long.

Khi còn cách xưởng sửa chữa ô tô Tuấn Tú khoảng hơn 10m, do Nguyên không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không thực hiện nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều nên phần đầu xe của Nguyên đã đâm vào xe máy do chị Phan Huyền T điều khiển.

Sau va chạm, xe chuyên dùng do Nguyên điều khiển tiếp tục di chuyển đẩy xe mô tô về phía xưởng Tuấn Tú và tiếp tục va chạm với thành thùng xe ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại đây và dừng lại. Sau khi gây ra tai nạn, Nguyên đã rời khỏi hiện trường.