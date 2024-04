Ngày 23-4, cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao Quách Công Thông (28 tuổi, quê huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) cho Công an huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) áp giải về địa phương phục hồi điều tra vụ án liên quan đến đối tượng này.

Quách Công Thông bị truy nã từ năm 2017 đến nay thì bị công an bắt giữ.

Theo nội dung vụ án, ngày 22-2-2017, Thông đi đám cưới ở xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Trong lúc ăn tiệc, do mâu thuẫn nên Thông cầm chai bia đánh trúng vào đầu của anh B.V.V. (hiện nay 26 tuổi, quê huyện Yên Thủy). Thông bỏ chạy khỏi đám cưới, còn nạn nhân ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Giám định tỉ lệ thương tích của anh V. là 25%. Công an huyện Yên Thủy khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thông về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do Thông bỏ trốn nên ngày 25-7-2017, Công an huyện Yên Thủy ra quyết định truy nã đối với Thông.

Thông bỏ trốn đến nhiều địa phương như Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương và làm thuê để kiếm sống.

Tại Bình Dương, nghi phạm bị truy nã quen và sống như vợ chồng với chị N. (quê xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và có 1 con chung. Đến khi Thông về nhà của chị N. ở xã Đà Loan thì bị cơ quan công an bắt giữ.