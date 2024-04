Công an Việt Nam vừa bàn giao một đối tượng truy nã cho công an Trung Quốc

Ngày 13/4, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công an thành phố Móng Cái đã bàn giao đối tượng truy nã Liu Chi Sheng, sinh năm 1968, trú tại huyện Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc xử lý.

Công an Móng Cái bàn giao đối tượng truy nã cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Móng Cái phát hiện, bắt giữ Liu Chi Sheng khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Móng Cái. Liu Chi Sheng bị Cục Công an huyện Xạ Dương, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô truy nã về tội buôn lậu.

Căn cứ đề nghị của phía bạn, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bàn giao đối tượng Liu Chi Sheng cho Cục Công an thành phố Đông Hưng để xử lý theo thẩm quyền.

Có mặt tại buổi bàn giao, đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam, đại diện Cục Công an thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô cảm ơn Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Móng Cái hợp tác, nhiệt tình hỗ trợ phía bạn bắt giữ được nghi phạm chính trong vụ án đang điều tra, thực hiện hiệu quả "Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc" mà hai Bộ trưởng đã ký vào tháng 9 năm 2023.