Đối tượng nổ súng bắn người tình rồi tự sát đã dẫn con trai bỏ trốn

Ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tùng, tên thường gọi là Tùng "đồng" (SN 1980, quê quán: xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Trước khi bỏ trốn, Tùng có địa chỉ thường trú tại buôn Ea Mtá A (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).



Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi giết người. Tuy nhiên, do đối tượng này đã dùng súng AK, tự bắn vào cằm mình để tự sát nên bị thương nặng và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (TP HCM) điều trị.

Cho đến ngày 25/7, trong khi đang được điều trị vết thương, Tùng đã dẫn theo con trai là Nguyễn Nhất Duy V. (SN 2009) bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng.

Theo Quyết định truy nã, trước khi bỏ trốn, Tùng mang bộ đồ màu xanh dương, mang dép tông màu xanh, đang bị vết thương dưới cằm và má. Đối tượng này cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 65kg, có hình xăm con rồng bên cánh tay phải.

Như đã đưa tin trước đó, vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, vào khoảng 15h ngày 21/7, Tùng tìm đến nhà chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, trú cùng xã) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tùng dùng súng AK bắn chị H. nguy kịch. Gây án xong, Tùng dùng súng tự sát nhưng được người dân phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu.

Theo chính quyền địa phương, Tùng từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cướp giật tài sản", phải ngồi tù gần 10 năm. Đối tượng này cũng có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn. Sau khi ra tù, Tùng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị H. Trong khi đó, chị H. cũng đã ly hôn chồng.

Sau khi quen nhau, Tùng và chị H. chung sống như vợ chồng tại buôn Mtá A (xã Ea Bhốk) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung, chị H. nhiều lần bị Tùng đánh đập, bạo hành nên đòi chia tay. Sau đó, Tùng đã đe dọa, cố gắng níu kéo tình cảm và gây ra vụ nổ súng nói trên.