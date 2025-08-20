Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, thực hiện cao điểm tổng rà soát, xác minh truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Sơn (SN 1969, trú tại xã Đức Minh, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người xảy ra ngày 15/3/1992 tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân (Quân khu 5).

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ sau hơn 30 năm lẩn trốn. (Ảnh CAHT)

Cơ quan chức năng xác định, sau khi gây án, Sơn khai báo gian dối, bỏ trốn và tạo cho mình một vỏ bọc mới để che giấu nhân thân.

Tại các buổi làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng luôn tìm cách trốn tránh, khai báo “nhỏ giọt”. Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Lưu Anh Kiên bị truy nã quốc tế về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong đợt này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ thành công Lưu Anh Kiên, đối tượng bị Công an huyện Đức Thọ (cũ) truy nã quốc tế về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11/11/2007 tại xã Đức Thọ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống 18 năm.

Khi vừa từ Malaysia trở về và đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đối tượng lập tức bị trinh sát bắt giữ.