Đối tượng Đặng Văn Sang. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với các ngành chức năng và Công an xã Bình Dương (Gia Lai) vận động , đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú thôn Vĩnh Bình, Bình Dương) đã ra đầu thú.

Sang chính là người điều khiển ô tô rú ga ầm ĩ, quay xe lao vào quán nhậu tông chết một người phụ nữ trong quán Xóm Nhậu (địa bàn xã Bình Dương) gây bức xúc dư luận.

Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Sang đã xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999, trú cùng thôn Vĩnh Bình). Tại đây, Sang lấy con dao trong quán Ốc Nướng Ngon rượt đuổi N.Q.S., một số người trong quán can ngăn lại.

Sau đó, S. đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ốc Nướng Ngon). Lúc này, S. lại khiêu khích nên Sang điều khiển xe ô tô biển số 77A-312.24 lao về phía S.. Theo đó, Sang đã điều khiển ô tô chạy thẳng vào trong quán Xóm Nhậu tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q (SN 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng trong quán.

Hậu quả, bà L.T.Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong lúc 23h15 cùng ngày; S. bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 22h ngày 7/10, khi đi qua quán Xóm Nhậu (địa bàn xã Bình Dương, Gia Lai), ô tô 7 chỗ màu trắng rú ga ầm ĩ. Sau đó ô tô này quay lại, lao vào quán nhậu quần thảo, tông trúng một số người bên trong. Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục lùi lại bên trong quán nhậu nhưng mọi người đã nhanh chóng né được. Hậu quả, một nạn nhân tử vong tại chỗ là bà L.T.Q. (55 tuổi, trú xã Bình Dương). Bà Q. là người nhà của chủ quán Xóm Nhậu, lúc này đang đến quán để phụ dọn dẹp.