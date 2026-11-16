Đối tượng làm giàu bất chính từ “Diêm Vương” đã sa lưới pháp luật

Lợi dụng các hội nhóm mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, Mai Thanh Tùng đã thu gom 27 tài khoản, trong đó có 26 tài khoản doanh nghiệp, rồi bán lại cho một đối tượng trên Telegram để hưởng chênh lệch.

Ngày 16/11, tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Thanh Tùng (SN 1997, trú xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Khoản 1, Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, thông qua việc tham gia hội nhóm Facebook có tên “Mua bán tài khoản ngân hàng”, Tùng biết một tài khoản Telegram mang tên “Diêm Vương” có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thu mua tài khoản của người khác rồi bán lại để kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Tùng đã đặt vấn đề, hướng dẫn N.A.Đ (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình) và N.M.C (SN 2002, trú tỉnh Hà Tĩnh) đứng tên thành lập 5 công ty tại TP Hà Nội. Sau khi thành lập, những người này sử dụng tư cách người đại diện theo pháp luật để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng rồi chuyển toàn bộ tên đăng nhập, mật khẩu cho Tùng qua ứng dụng Zalo.

Với mỗi tài khoản ngân hàng thu gom được, Tùng trả cho người đứng tên từ 1,5 - 2 triệu đồng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp này chỉ được thành lập nhằm mục đích mở tài khoản ngân hàng, hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Tùng đã thu mua tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng, gồm 26 tài khoản doanh nghiệp và 1 tài khoản cá nhân. Sau đó, đối tượng bán lại toàn bộ cho tài khoản Telegram “Diêm Vương” với giá 2,5 triệu đồng/tài khoản, thu lợi bất chính hơn 20 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Tùng xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, minh bạch của các giao dịch thanh toán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Mai Thanh Tùng về tội danh nêu trên; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cho người khác mượn căn cước công dân hoặc đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công.