Đối tượng giết người sa lưới sau 27 năm lẩn trốn

Ngày 7/2, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “ Giết người ”, sau 27 năm lẩn trốn. Đối tượng nói trên là Lưu Minh Khuê (SN 1972, trú Hà Nội).

Đối tượng Lưu Minh Khuê

Theo điều tra ban đầu, đêm 10/12/1997, đối tượng Khuê nhậu cùng anh N.N.V. và một số người khác tại chòi bảo vệ của đập tràn Hồ Đá Bàn (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong lúc nhậu, đối tượng Khuê xảy ra mâu thuẫn xô xát với anh V.

Đối tượng Khuê đã dùng dao thái lan đâm anh V. tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Khuê bỏ trốn đi nhiều tỉnh, thành và thay tên đổi họ thành Lương Minh Sơn.

Đến cuối năm 1997, đối tượng Khuê đến xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) làm ăn, lấy vợ sinh con.

Sau 27 năm lẩn trốn, Khuê đã bị Công an huyện Cư M’gar phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt giữ tại xã Ea Kiết vào ngày 5/2. Hiện đối tượng Khuê đã được di lý về Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để xử lý theo quy định.