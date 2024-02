Bắt cặp tình nhân lừa chiếm 400 triệu đồng ở Quảng Nam

Ngày 8-2, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần An Bình (SN 1990, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) và Phan Thị Thanh Thúy (SN 1996, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trần An Bình và Phan Thị Thanh Thúy bị khởi tố bị can Ảnh: Công an Duy Xuyên

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện Bình và Thúy (là người yêu của nhau) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh.

Qua điều tra xác định từ năm 2019 đến nay, Bình đã lập ra các Fanpage có tên "Thanh Lý Xe Máy", tài khoản Zalo tên "Nguyễn Nhật Tân Motor"... rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, giao hàng tận nơi...

Khi có người muốn mua xe, Bình yêu cầu phải chuyển nhiều khoản tiền như phí cọc xe, biển số, phí vận chuyển… để chiếm đoạt, sau đó cắt liên lạc, không chịu bàn giao xe như quảng cáo.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Vừa qua, Công an huyện Duy Xuyên cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Lên (SN 1999, trú Đông Khương 1, Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi "Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự". Đối tượng Trần Thị Lên Ảnh: Công an Quảng Nam Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 7-2023, thông qua hoạt động góp hụi, Lên tiếp cận với các "hụi viên" cần tiền đóng biêu và cho họ vay với lãi suất "khủng" lên đến 2.160%/năm. Từ đó, Lên thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng.

