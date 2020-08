Đối tượng gây ra 21 vụ cướp giật, trộm tài sản "sa lưới"

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 28/8, trên đường Nguyễn Chí Thanh thuộc phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, Dũng thấy một người phụ nữ đi xe mô tô một mình nên tăng tốc áp sát, giật dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Công an nhanh chóng tiến hành điều tra.



Đối tượng tại cơ quan Công an

Trích xuất camera an ninh, Công an xác định Dũng đã gây ra vụ cướp giật trên. Qua truy xét, trinh sát phát hiện Dũng đang bán “chiến lợi phẩm” tại tiệm vàng K.S, thuộc khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân nên tiến hành bắt giữ. Công an thu giữ tang gồm, trên 1.200.000 đồng, 1 xe máy và nhiều giấy tờ khác.



Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận, thường ngày sử dụng xe mô tô BKS 70H5-2414 dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã Hoà Thành, TP Tây Ninh hoặc khu vực chợ tập trung đông người tìm kiếm “con mồi”.

Đặc biệt, Dũng thường chọn phụ nữ đeo nhiều nữ trang vàng hoặc bạch kim và chạy xe mô tô một mình. Khi phát hiện “con mồi”, Dũng bám theo, chờ đến khu vực vắng người thì ra tay cướp giật.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 5 đến nay, Dũng thực hiện trót lọt 19 vụ cướp giật và 2 vụ trộm cắp tài sản ở thị xã Hoà Thành và TP Tây Ninh.