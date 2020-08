Nhân viên kỹ thuật chăn nuôi lợn giả danh cán bộ của Bộ Công an để lừa người nhà bạn gái

Ngày 20/8, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, đang điều tra xác minh, làm rõ đối tượng Vì Chấn Hai (SN 1996) trú tại bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có hành vi giả danh cán bộ Công an.



Trước đó qua phản ánh của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nậm Pồ đã bắt giữ đối tượng Vì Chấn Hai giả danh Công an, sử dụng trang phục, số hiệu, cấp hiệu, CCHT của lực lượng Công an nhân dân.

Tại cơ quan Công an, Hai khai nhận là nhân viên kỹ thuật làm tại Công ty De Heus, tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2018, chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi heo, không có liên quan gì đến lực lượng Công an.

Vào khoảng tháng 5/2020, Vì Chấn Hai mua một bộ quân phục Công an nhân dân, ve hàm Thượng uý, số hiệu, cấp hiệu và một chiếc còng số 8 tại Hà Nội.



Cùng thời gian đó, Hai có quen với chị Vừ Thị T. (SN 1999) trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an.



Đầu tháng 7/2020, chị T. nói với Hai là lên trông con cho chị gái ở huyện Nậm Pồ, Hai nói đang được tăng cường lên huyện Nậm Pồ thì để Hai đưa T. lên.

Ngày 6/7, Hai sử dụng quân phục Công an nhân dân chở T. đến nhà chị gái tại trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hai giới thiệu với gia đình chị gái T. mình là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an và làm mảng ma tuý; là con trai của Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhằm mục đích lấy niềm tin của gia đình chị gái T.

Hai ở huyện Nậm Pồ đến ngày 9/7 thì lấy lý do Bộ Công cử đi công tác để đi về nhà. Đến ngày 27/7, Hai bắt xe khách từ thành phố Sơn La lên trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Trong thời gian ở huyện Nậm Pồ, Hai nhiều lần sử dụng quân phục Công an nhân dân để đi lại và nói dối nhiều người rằng mình là cán bộ Công an.

Đến ngày 3/8/2020, do hết tiền nên Hai nhắn tin cho chị gái T. rằng Hai chuẩn bị mua đất nhưng thiếu tiền muốn mượn chị gái T. ít tiền. Do thời gian gặp gỡ và tin tưởng Vì Chấn Hai là Công an nên chị gái của T. đã cho Hai mượn tiền.

Trung tá Nguyễn Tuấn Bắc (Phó Trưởng Công an huyện Nậm Pồ) cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh vụ việc, đối tượng Vì Chấn Hai chưa lợi dụng danh nghĩa cán bộ Công an để thực hiện hành vi trái pháp luật.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật”, Trung tá Bắc nói.