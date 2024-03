Đối tượng bị truy nã đặc biệt liên quan đến vụ cướp giật 1 tỷ đồng đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết bị can Dương Đức Luân (24 tuổi, trú tại thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) - đối tượng liên quan đến vụ cướp 1 tỷ đồng đã ra đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giam Dương Đức Luân về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 171 BLHS.

Ngay sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) vận động đối tượng Luân ra đầu thú.

Đối tượng Dương Đức Luân. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Đến 17h00' ngày 14/3, đối tượng Luân đã ra đầu thú và giao nộp 311.500.000 đồng số tiền còn lại từ vụ cướp chưa tiêu xài hết. Cơ quan CSĐT cũng đã thu giữ được chiếc xe mô tô Honda Vision màu xanh mà Luân sử dụng chở 2 đồng phạm đi cướp giật tài sản ngày 8/3, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Đối tượng Dương Đức Luân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Luân liên quan trực tiếp tới vụ cướp 1 tỷ đồng của một người phụ nữ ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chiều 8/3 vừa qua và đã bị công an khởi tố về tội Cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 171 Bộ luật Hình sự. Theo công an, Luân bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Luân có 2 đồng phạm là Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Liên Hòa, huyện Kim Thành (Hải Dương). 2 đối tượng này đã bị bắt trước đó và khai quen nhau qua hội nhóm Facebook rồi rủ nhau đi cướp để trả nợ.

Quyết định truy nã Luân. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Trước đó, chiều 8/3, một phụ nữ tới ngân hàng ở TP Vĩnh Yên rút 1 tỷ đồng, toàn bộ có mệnh giá 500.000 đồng. Nạn nhân để trong túi xách rồi lên ô tô về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, giật túi xách có 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Qua trích xuất camera cho thấy, trước đó một thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm "con mồi", sau đó báo cho 2 đồng phạm bên ngoài. Thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng bám theo thực hiện hành vi cướp giật tài sản.