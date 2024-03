Người phụ nữ giao trứng hoảng hốt vì túi tiền lạ hàng tỷ đồng: Danh tính người "ném tiền" vào ô tô

Sáng 14/3, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh và clip về sự việc một phụ nữ bán trứng gà đỗ xe ven đường để đi giao hàng. Sau khi vào chợ giao hàng, chị này quay ra thì phát hiện trong xe của mình xuất hiện một túi nilon màu đỏ, bên trong có lượng lớn tiền mặt, bước đầu ước lượng khoảng gần 2 tỷ đồng.

"Cô ấy ngay lập tức tri hô khiến cả chợ bỗng nhốn nháo, rất đông người tập trung theo dõi", bài viết trên mạng xã hội thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng, huyện Mê Linh xác nhận câu chuyện trên là thật, xảy ra lúc khoảng 10h sáng ngày 13 tháng 3, tại khu vực chợ Đình (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Theo lời ông Minh, vào khoảng thời gian đó, một đôi vợ chồng từ Vĩnh Phúc đã đến chợ Đình xã Văn Lôi bằng ô tô để bán trứng. Khi xong việc, người phụ nữ bán trứng trở lại xe ô tô đậu gần cổng chợ và bàng hoàng khi thấy bên trong xe có một túi ni lông chứa số lượng lớn tiền mặt.

"Sau khi nhận tin báo, công an xã phối hợp với Công an huyện Mê Linh xuống hiện trường để làm rõ. Theo đó, số tiền này không phải do đối tượng xấu trộm cắp rồi bỏ vào ô tô của vợ chồng người giao trứng, mà do một người đàn ông bỏ nhầm tiền vào xe", ông Minh thông tin với nguồn trên.

Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Lực (SN 1980), trú tại thôn Đình Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi chị Lực báo tin, công an xã đã có mặt và kiểm đếm số tiền bị bỏ nhầm vào ô tô của hai vợ chồng người giao trứng là 1,2 tỷ đồng.

Qua công tác xác minh, công an xác định được chủ nhân của số tiền là ông Lê Đức S (sinh năm 1950), ngụ tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh. Công an xã Tam Đồng đã mời ông đến trụ sở để thực hiện thủ tục nhận lại tiền theo đúng quy định pháp luật.

Công an xã Tam Đồng và chị Lực trao trả chủ nhân số tiền 1,2 tỷ đồng do chị nhặt được. Ảnh: ANTĐ & SKĐS

Tại cơ quan công an, ông S nói rằng số tiền mất là do ông vừa bán một thửa đất cho chị Nguyễn Thị T.N, người trong cùng khu vực. Do không cẩn trọng, Lê Đ.N (con trai người thân của ông S vốn có tâm lý bất thường) đã lấy số tiền đó đi lang thang và vô tình làm rơi nó ở khu vực Chợ Đình, xã Tam Đồng.

Khi nhận lại được số tiền lớn, ông S cùng gia đình thể hiện niềm hạnh phúc và biết ơn sâu sắc đối với chị Lực vì đã trả lại số tiền, cũng như đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an xã Tam Đồng. “Tôi không biết nói gì hơn, gia đình tôi biết ơn chị Lực và cảm ơn sâu sắc tới các anh Công an xã Tam Đồng đã giúp tôi tìm lại số tài sản lớn”- báo An ninh Thủ đô dẫn lời ông Lê Đức S bày tỏ.

