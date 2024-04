Đối tượng bắt cóc 2 bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ bị khởi tố thêm tội danh

Theo đó, sau khi vụ án được Công an Quận 1 chuyển lên cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố Phạm Huỳnh Nhật Vi thêm tội danh "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Trước đó, Công an Quận 1 đã khởi tố Vi tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM tống đạt các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (Ảnh: Công an cung cấp)

Như VOV đã đưa tin, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ Quận 7, TP.HCM) đã báo tin cho cơ quan công an việc bị lạc mất 2 con nhỏ vào tối 3/4 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Nhận được tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an Quận 1 đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, tìm kiếm 2 cháu bé.

Trong vòng chưa đầy 42h kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an Quận 1 và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM đã giải cứu thành công 2 bé gái đang được Phạm Huỳnh Nhật Vi cất giấu tại căn hộ của chung cư Saigon Pearl.

Theo Công an, Phạm Huỳnh Nhật Vi không quen biết với nạn nhân, nhưng lợi dụng hoàn cảnh của 2 cháu bé, đối tượng đã đưa ra những lợi ích vật chất để dẫn dụ 2 cháu về nơi ở của mình.

Bước đầu Công an xác định, căn hộ mà Phạm Huỳnh Nhật Vi ở là do một người đàn ông nước ngoài thuê ngắn hạn. Sau đó người này chuyển tiền cho Vi với mục đích tìm các bé gái để quay clip khiêu dâm.

Hiện, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.