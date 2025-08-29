Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam

Sáng 28/8, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Chương trình lễ khai mạc Triển lãm được phát sóng trực tiếp trên VTV1 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, khoảnh khắc chỉ 3 giây ghi lại cảnh Á hậu Phương Nhi cùng chị dâu Bùi Lan Anh xuất hiện trên sóng truyền hình đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội.

Hai nàng dâu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng xuất hiện chung khung hình

Phương Nhi mặc áo dài trắng, tóc buông xõa tự nhiên. Nàng á hậu gây ấn tượng nhờ nhan sắc rạng rỡ, thần thái thanh lịch. Trong khi đó, chị dâu của cô cũng vô cùng thu hút với nhan sắc nổi bật, sang trọng.

Dù sống kín tiếng và ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, nhưng mỗi lần Bùi Lan Anh xuất hiện đều gây trở thành tâm điểm.

Cô là vợ của Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993). So với Phạm Nhật Minh Hoàng thì cậu cả Quân Anh cũng vô cùng kín tiếng.

Bùi Lan Anh từng là Á khôi 2 của Đại học Ngoại thương Hà Nội

Được biết, Bùi Lan Anh (sinh năm 1995) xuất thân từ một gia đình trí thức tại Hà Nội và từng là Á khôi 2 của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau khi kết hôn với Phạm Nhật Quân Anh, Bùi Lan Anh đồng hành cùng chồng tiếp quản các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Năm 2015, Bùi Lan Anh từng theo học lớp Anh 25, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, K53 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bùi Lan Anh từng tự ti với bản thân nhưng cô đã quyết tâm thay đổi bằng việc tham gia cuộc thi Hoa khôi ở trường Đại học Ngoại thương.

Con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu nhan sắc thanh lịch, sang trọng, không thua kém các nàng hậu

Trên trang cá nhân, Bùi Lan Anh gần như không cập nhật hình ảnh, bài viết về công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, những bức ảnh hiếm hoi cô chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp, thần thái, nụ cười rạng rỡ.