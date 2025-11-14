Đổi từ EcoSport sang VinFast VF 6, chủ xe mê phượt chia sẻ: ‘ADAS như xe tiền tỷ, chạy Hà Giang không phải nghĩ’

Hải Nam (Hà Nội) là một nhiếp anh gia mê du lịch. Cũng vì sở thích đó, trước đây, anh lựa chọn một chiếc Ford EcoSport để vừa nhỏ gọn, linh hoạt khi đi phố, cũng đủ đa dụng với gầm cao để có thể chinh phục các cung đường miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm một chuyến đi Hà Giang cầm lái chiếc VinFast VF 8 của một người bạn, anh Nam quyết định đổi từ EcoSport sang một chiếc VF 6.

Anh Nam chọn VF 6 thay EcoSport cho nhu cầu đi lại trong Hà Nội và đi phượt các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cách đây khoảng 4 năm, anh Nam từng đổi từ xe máy xăng sang một chiếc VinFast Feliz. Đến khi Evo200 ra mắt với công nghệ pin mới hơn, anh đổi sang chiếc xe này, trước khi tiếp tục đổi một chiếc xe máy điện khác và đang sử dụng tới nay. Trải nghiệm cũng là một phần lý do thôi thúc anh đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện.

Chào anh. Là một người thường đi du lịch xa với gia đình, lý do nào khiến anh đổi giữa 2 chiếc xe cùng một phân khúc như vậy? Tại sao không phải một chiếc xe lớn hơn.

Thực lòng mà nói, Ford EcoSport là một chiếc xe xăng khá ổn trong phân khúc. Mình thích xe phân khúc B vì mình sử dụng trong nội đô Hà Nội là chủ yếu, cần một chiếc xe nhỏ gọn để dễ luồn lách. Mình cũng rất hay đi du lịch xa, đi lên các tỉnh miền núi phía Bắc, nên ưu tiên xe gầm cao. Giá xe hạng B cũng rất hợp lý với ngân sách mua xe của gia đình mình hiện tại.

Cách đây khoảng 4 năm, từ khi mình đổi từ chiếc xe máy xăng Suzuki sang xe máy điện VinFast, mình đã bắt đầu thích xe điện rồi. Xe đi yên tĩnh hơn, ga bốc vọt hơn, và cũng dễ độ. Thời điểm đó, VinFast cũng bắt đầu bán chiếc ô tô điện đầu tiên. Tuy nhiên, do còn lăn tăn về trạm sạc, mình chưa quyết định đổi sang ô tô điện, dù khi đó cũng đã tìm hiểu.

Đến đầu năm nay, trải nghiệm lái chiếc VinFast VF 8 của anh bạn lên Hà Giang đã khiến mình đi đến quyết định đổi sang VF 6 - một chiếc xe cũng nhỏ gọn và linh hoạt như EcoSport. Hạ tầng trạm sạc từ Hà Nội lên Hà Giang đều đủ, thậm chí dư thừa cho nhu cầu di chuyển bằng xe điện. Chỉ có Lũng Cú chưa có trạm sạc, nhưng không phải vấn đề lớn, vì cách đó tầm 20 km vẫn có điểm sạc để chuẩn bị trước khi lên đường.

Anh Nam cho rằng với hạ tầng trạm sạc như hiện tại, việc sử dụng xe điện VinFast đi xa hoàn toàn không phải lo nghĩ.

Theo mình tìm hiểu, hệ thống trạm sạc của VinFast đã phủ khắp các tỉnh thành, nên nếu có đi xuyên Việt bằng chiếc VF 6, mình vẫn hoàn toàn yên tâm. Với một người chạy “bạo chân” như mình thì chiếc VF 6 có tầm vận hành khoảng 330 km mỗi lần sạc. Con số này thấp hơn 381 km mà hãng công bố, nhưng mình chấp nhận đánh đổi, vì mình ít khi chạy từ tốn, nhẹ nhàng.

Trước chiếc VF 6 mình cũng có xem và đi thử chiếc Atto 3 của BYD. Rào cản lớn nhất chính là hệ thống trạm sạc rất thiếu, mà giá sạc cũng đắt nữa. Nhà mình không đỗ được xe trong nhà nên không thể sạc ở nhà. Rõ ràng chiếc xe đó không phù hợp với những người sử dụng xe nhiều như mình.

Khi chuyển từ EcoSport sang VF 6, anh thấy điểm khác biệt lớn là gì?

Có nhiều thứ khác biệt lắm, nhất là về công nghệ. Điểm mình thích nhất ở chiếc VF 6 là ADAS. Nó có những tính năng mà theo mình biết thì chưa xe nào cùng phân khúc có cả.

Ví dụ, có lần đi trong phố giờ cao điểm, khi đó xe máy có xu hướng “điền vào chỗ trống”, tạt đầu rất nhiều, mình đang rẽ phải thì có một thanh niên lách xe máy vọt qua đầu, vô-lăng xe tự động kéo lại sang trái để tránh va chạm. Hay có lần khác, mình đang đi cao tốc, chuẩn bị chuyển làn thì vô-lăng kéo về lại giữa làn, lý do là có xe khác vượt từ phía sau lên trong điểm mù. Tính năng xi-nhan là xe tự động chuyển làn cũng rất thú vị.

ADAS là điểm nhấn công nghệ trên VF 6 so với các xe cùng phân khúc.

Về vận hành, VF 6 khó chê được trong phân khúc. Xe tăng tốc gần như không có độ trễ, thực tế bốc hơn rất nhiều so với xe xăng có cùng thông số. Khung gầm xe cũng chắc chắn, giúp mình ôm cua đường đèo tự tin.

Tiện nghi bên trong cũng rất ổn. Có nhiều thứ mà mình thấy không có xe hạng B nào cũng tầm tiền có được, ví dụ như ghế lái và ghế phụ chỉnh điện - vợ mình rất thích tính năng này, hay HUD hiển thị rất nhiều thông tin lên kính lái, hay quản lý xe từ xa bằng điện thoại. Mình thích công nghệ, nên cũng rất thích xem xe qua điện thoại. Mình biết được tình trạng xe ra sao, cửa đóng chưa, pin thế nào, đang đỗ ở đâu… ngay cả khi đang ngồi ở nhà hoặc văn phòng.

Mình có nghe nhiều người hỏi rằng đổi từ xe xăng sang xe điện thì việc sạc có bất tiện không. Với bản thân mình, mình thấy sạc xe rất tiện. Mình thường tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đưa vợ con đi chơi, để cắm sạc xe. Sạc nhanh rồi nên chỉ cần cắm 15-20 phút là quá dư thừa cho nhu cầu đi lại cả ngày, trong cả trường hợp mình cần di chuyển nhiều phục vụ công việc. Gần nhà mình khu Hoàng Mai có một trạm sạc rất lớn, nên chưa bao giờ phải chờ đợi để có “slot” sạc cả.

Chính sách miễn phí sạc của VinFast có phải cũng là động lực khiến anh đổi sang xe điện hay không?

Đúng đó. Khi dùng VF 6, mỗi tháng mình cũng tiết kiệm được vài triệu đồng tiền xăng. Mà quan trọng hơn nữa, đây là động lực thôi thúc mình muốn đi nhiều hơn và đi xa hơn. Nếu như trước đây đi xuyên Việt mất cả chục triệu đồng tiền xăng thì giờ chẳng mất đồng nào cả.

Trong quá trình sử dụng, anh thấy VF 6 còn điểm nào cần khắc phục để hoàn hảo hơn không?

Thứ mà mình muốn khắc phục thì mình vừa được hãng xử lý cho rồi. Đó là hệ thống treo. Chiếc xe này mình mua lại chứ không phải mua mới, có thể do bộ giảm xóc bị khấu hao theo quá trình sử dụng của chủ cũ nên bị xóc dội vào khoang, cũng bị bồng bềnh khi vào cua nữa. Do xe được bảo hành nên mình được thay thế miễn phí 2 cây phuộc trước, hiện tại rất ổn, đủ êm ái mà vẫn chắc xe.

Mấy hôm tới có thời gian, mình sẽ đưa xe đi thay nốt 2 cây phuộc sau. Tất cả đều được VinFast xử lý miễn phí theo diện bảo hành.

Chiếc xe liên tục được cập nhật phần mềm cũng như được thay thế phụ tùng bảo hành miễn phí nên ngày càng hoàn thiện theo thời gian.

Nói đến câu chuyện bảo hành thì mình còn nhớ tới bảo dưỡng nữa. Đó cũng là một ưu điểm của xe điện so với xe xăng. Như với chiếc EcoSport, tới đây mốc bảo dưỡng lớn, mình sẽ phải thay rất nhiều thứ, như cao su các linh kiện, dây curoa cam, vệ sinh sạch sẽ lại buồng đốt, bình xăng… nói chung là sẽ tốn một khoản tới hơn chục triệu. Còn với xe điện thì bảo dưỡng rất đơn giản, tính trung bình không đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Sau chiếc VF 6 này, anh có dự định lên đời chiếc xe nào khác không?

Như mình đã nói, mình chỉ sử dụng các xe hạng B và hạng C, không có nhu cầu đổi xe lớn hơn. Mình cũng không phải là người đổi xe thường xuyên, trừ khi chiếc xe mới ở cùng phân khúc mà lại mang tới trải nghiệm khác biệt hoàn toàn, giống như VF 6 so với EcoSport vậy. Do đó, mình chưa có ý định đổi xe nào khác thay cho VF 6.

Cảm ơn anh đã chia sẻ.