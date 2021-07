"Đói thuốc", thông chốt kiểm dịch COVID-19 đi mua ma túy

Ngày 22/7, Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao 2 vụ “tàng trữ trái phép chất ma túy” cho Công an quận 1 xử lý.



Các đối tượng thông chốt mua ma túy vì nhiều ngày... đói thuốc.



Trước đó, Công an phường Nguyễn Thái Bình cùng BVDP, dân phòng tuần tra chốt chặn kiểm soát người dân ra đường không có lý do để kiểm soát dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 tại giao lộ Nguyễn Công Trứ-Calmette thì phát hiện N.K.T (SN 1986, ngụ quận 8) điều khiển xe máy BKS 52L9-5444 chở B.T.K.H (SN 1965, quê Đà Nẵng).

Khi bị dừng phương tiện, cả 2 không nêu được lý do ra đường trong thời điểm giãn cách, biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã tổ chức kiểm tra.

Trên tay của T, tổ công tác phát hiện một số đoạn ống hút chứa ma túy, trong túi áo khoác của H cũng có một số đoạn ống hút chứa ma túy. cả 2 khai nghiện nặng, do giãn cách xã hội, không có ma túy sử dụng nên đã ra đường tìm mua ma túy. Công an phường Nguyễn Thái Bình đã lập biên bản, bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận 1 xử lý. Qua đó, T bị xử phạt hành chính còn K bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Chỉ 30’ sau, cũng tại giao lộ này, tổ công tác dừng xe gắn máy BKS 52S2-5926 do V.N.V (SN 1956, ngụ Bình Tân) điều khiển chở theo T.K.C (SN 1987, quê Thanh Hóa). Cả 2 ấp úng không nêu được lý do ra đường nên tổ công tác đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong người C 5 đoạn ống hút chứa heroin, 1 gói nilon chứa ma túy đá. Cả 2 đối tượng bị lập hồ sơ chuyển Công an quận 1 xử lý.