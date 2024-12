Đối thủ sừng sỏ của Mỹ và EU chính thức vận hành quy trình sản xuất hàng loạt loại báu vật đen với độ tinh khiết 99,99995%, nắm trong tay khả năng 'chèn ép' phương Tây

Xie Yongqiang, Tổng giám đốc của CETC, cho biết: “Thiết bị mới của công ty đã tinh chế thành công bột than chì tinh khiết, tăng từ mức 99,93% lên 99,99995%. Độ tinh khiết này gần với mức giới hạn về mặt lý thuyết, khi tạp chất được giảm xuống mức gần như không đáng kể.”

Ngoài ra, quy trình sản xuất mới CETC cho phép công ty này tạo ra than chì có độ tinh khiết cực cao song chi phí thấp hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống. Theo đó, chi phí sản xuất giảm tới 40% so với kỹ thuật thông thường. Lợi thế về chi phí này có thể tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu.

CETC đạt được bước tiến mới chỉ vài tháng sau khi China Minmetals Co. gây chấn động giới khoa học khi phát triển các sản phẩm than chì có độ tinh khiết trên 99,99995%.

Minmetals cho biết: “Độ tinh khiết cực cao tức là than chì có hàm lượng carbon trên 99,99%, có đặc tính bôi trơn tốt, khả năng dẫn điện cao, chống ăn mòn hiệu quả và chịu được nhiệt độ cao, có độ ổn định hoá học được đánh giá ở mức ‘tuyệt vời’.”

Tuy nhiên, bước tiến của Minmetals vẫn chỉ ở giai đoạn thử nghiệm và khả năng thương mại hoá vẫn đang trong quá trình đánh giá. Trong khi đó, CETC khẳng định họ đã vượt qua được những thách thức về khả năng ứng dụng cao và rất phù hợp để thương mại hoá.

Than chì là dạng tinh thể của carbon với nhiều ứng dụng. Xe điện cũng cần đến than chì có độ tinh khiết cực cao trong việc lắp đặt cực dương của pin. Độ tinh khiết của than chì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của pin, ảnh hưởng đến tốc độ sạc, dung lượng và tuổi thọ pin.

Trong ngành bán dẫn, than chì có độ tinh khiết cao được sử dụng để sản xuất nồi nấu (crucible). Những nồi nấu này chứa silicon nóng chảy trong quá trình sản xuất chip. Điều đặc biệt là than chì có độ tinh khiết cao là nguyên liệu cần thiết để ngăn ngừa rủi ro ô nhiễm silic.

Hàng không cũng là ngành công nghiệp cần sử dụng nhiều than chì có độ tinh khiết cao. Vì có thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và điều kiện thời tiết có nhiều thách thức, nên than chì có độ tinh khiết cao đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo một số thành phần trong mảng hàng không vũ trụ. Nguyên liệu này làm chậm quá trình phát triển của lò phản ứng hạt nhân, làm chậm chuyển động neutron để duy trì phản ứng dây chuyền hạt nhân.

Chưa dừng ở đó, bước đột phá về công nghệ này cũng có ý nghĩa về địa chính trị. Trung Quốc đã đưa than chì có độ tinh khiết cao vào danh sách các sản phẩm xuất khẩu được kiểm soát.

Trước đó, Sun Qing, chủ tịch danh dự của Hiệp hội Công nghiệp Carbon Trung Quốc, trả lời tờ Global Times, cho hay: “Trung Quốc nắm giữ lượng than chì vảy tự nhiên lớn nhất và chất lượng cao nhất trên toàn cầu. Giống như đất hiếm, than chì rất quý và không thể tái tạo, không thể bán với giá thấp sau khi được xử lý thô.”

Do đó, rất có thể than chì có độ tinh khiết cực cao sẽ là một “vũ khí thương mại” mới của Trung Quốc khi cạnh tranh với Mỹ và EU.