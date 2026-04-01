Đối thủ của Trang Pháp nuôi chồng tài tử bị dị tật, dám cầm cố sạch tài sản làm phim và cái kết cạn nước mắt

Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đang là chương trình âm nhạc chiếm trọn sự chú ý của truyền thông, lẫn khán giả thời gian qua khi quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Trong số các Chị Đẹp Cbiz là đối thủ của Trang Pháp, Tạ Nam là cái tên nhận được sự quan tâm lớn. Đạp Gió đánh dấu sự trở lại showbiz của nữ MC này sau 1 thời gian dài lui về làm hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Trong chương trình, cô được đánh giá có giọng hát khá tốt, tính cách hài hước vui nhộn. Tạ Nam cũng nổi tiếng là Chị Đẹp có máu liều, đứng sau thành công của "ông hoàng phòng vé" Ngô Kinh.

Tiết mục solo của Tạ Nam ở Đạp Gió 2026. Nguồn: Weibo.



Nữ MC được đánh giá là 1 trong những Chị Đẹp có giọng hát khá tốt ở show âm nhạc năm nay. Ảnh: Weibo.

Sự hài hước của Tạ Nam trong các phần giao lưu khiến ai cũng cười ngất. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sohu, Tạ Nam sinh năm 1983, xuất thân trong gia đình giàu có ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Nam vào showbiz với vai trò MC. Nhờ nhan sắc ngọt ngào, tài ứng đối duyên dáng, cô nhanh chóng trở thành người dẫn chương trình được yêu thích bậc nhất xứ tỷ dân, thậm chí còn được mời đóng phim điện ảnh.

Tháng 6/2010, Tạ Nam có cuộc gặp gỡ định mệnh với Ngô Kinh khi được phân công là host phỏng vấn nam diễn viên Thái Cực Quyền . Đáng nói Ngô Kinh chính là thần tượng của Tạ Nam. Từ năm 16 tuổi, cô đã "chết mê chết mệt" chàng A Phi điển trai khảng khái do Ngô Kinh thủ vai trong Tiểu Lý Phi Đao .

Sau buổi phỏng vấn hôm ấy, Ngô Kinh và Tạ Nam bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò. Bất chấp việc Ngô Kinh bị dị tật chỉ có nửa ngón tay cái, thương tích đầy mình vì đóng phim hành động và sự nghiệp diễn xuất lận đận, Tạ Nam vẫn chọn ở bên bạn trai. Trước đó, Ngô Kinh từng bị tình cũ là nữ diễn viên Phàn Diệc Mẫn chê nghèo, bỏ rơi để chạy theo đại gia.

Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, Tạ Nam chấp nhận chịu khổ, không quan tâm đến việc Ngô Kinh có khiếm khuyết cơ thể để ở bên anh. Ảnh: Sina.

Đến năm 2014, Ngô Kinh kết hôn với Tạ Nam. Để có thể "rước nàng về dinh", sao võ thuật Cbiz phải mất đến 4 lần cầu hôn mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ MC. Trong lễ thành hôn, Ngô Kinh phải chống nạng đi đón dâu vì bị thương nặng trong lúc đóng phim. Hình ảnh này của chú rể khiến bao người xót xa.

Sau ngày cưới, vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam sống đúng kiểu “một mái nhà tranh, hai trái tim vàng” vì chồng thương tích đầy người, không thể làm việc, còn nữ MC phải bụng mang dạ chữa chạy show nuôi chồng.

Tuy nhiên, khó khăn và thử thách ông trời dành cho vợ chồng Ngô Kinh - Tạ Nam chưa dừng lại ở đó. Khi Tạ Nam sinh, con trai đầu lòng của cô đã bị suy hô hấp nguy kịch. Các bác sĩ lúc đó còn thông báo với vợ chồng Tạ Nam - Ngô Kinh rằng nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng sống của bé quá thấp. Nhưng may mắn là sau 7 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, con trai của họ đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi kỳ diệu.

Thời điểm đó, Tạ Nam phải quán xuyến tất cả từ chăm con, chăm chồng ốm đau đến kinh tế trong nhà. Vì vậy, Ngô Kinh từng chịu tiếng "ăn bám" vợ.

Tạ Nam một mình nuôi chồng bị thương tích nặng, chăm con sơ sinh bị suy hô hấp suýt chết sau ngày cưới. Ảnh: Sina.

Năm 2016, trong thời gian quay Chiến Lang 2, Ngô Kinh bị thiếu vốn trầm trọng, có nguy cơ đắp chiếu dự án vĩnh viễn. Thấy chồng lâm cảnh khó, Tạ Nam đã gật đầu đồng ý để Ngô Kinh mạo hiểm thế chấp sổ đỏ nhà, xe của họ cho ngân hàng lấy 80 triệu NDT (khoảng 290 tỷ đồng) làm phim. Cô còn đưa toàn bộ tiền tiết kiệm và giấy tờ bất động sản đang đứng tên cho Ngô Kinh giữ để phòng trường hợp chồng thiếu tiền đầu tư.

Chính sự ủng hộ của Tạ Nam đã mở ra 1 chương mới cho sự nghiệp của Ngô Kinh khi Chiến Lang 2 thắng đậm doanh thu phòng vé với 150 triệu USD (hơn 3.900 tỷ đồng). Vì kiêm nhiệm đạo diễn, đóng chính, đầu tư 20 triệu USD (530 tỷ) quay Chiến lang 2, Ngô Kinh nhận được số tiền lãi 740 triệu NDT (2.700 tỷ). Anh trả dứt nợ ngân hàng, lấy lại nhà và xe cho vợ con.

Thành công của Ngô Kinh khiến Tạ Nam khóc cạn nước mắt vì hạnh phúc. Sau Chiến Lang 2, Ngô Kinh tiếp tục khuynh đảo phòng vé Trung Quốc với các phim Lưu Lạc Địa Cầu 1&2, Hồ Trường Tân, Hồ Trường Tân: Thủy Môn kiều, Tôi Và Bậc Cha Chú Của Tôi... Từ 1 nam diễn viên võ thuật ngụp lặn sắp hết thời, Ngô Kinh vươn tầm hàng ngũ siêu sao điện ảnh, ông hoàng phòng vé của Trung Quốc. Anh còn được mệnh danh là "thần bài" của showbiz Hoa ngữ khi đầu tư phim nào ăn đậm phim đó.

Tạ Nam giao nhà, xe cho Ngô Kinh cầm cố ngân hàng làm phim và nhận về cái kết ấm lòng. Ảnh: Zaobao.

Trên mặt báo, Ngô Kinh cho biết anh có thể đổi đời, đứng trên đỉnh cao danh vọng đều nhờ Tạ Nam. Tài tử này cũng thừa nhận bản thân là người sợ vợ, ăn bám vợ: "Bạn bè đều bảo rằng tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng như họ nói, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai. Không có Tạ Nam không có Ngô Kinh của ngày hôm nay. Do đó, Tạ Nam muốn trăng trên trời tôi cũng tìm cách hái cho bằng được. Mọi người biết đây phụ nữ sau khi lấy chồng rất vất vả, đàn ông có sợ vợ cũng là chuyện hết sức bình thường".

Sau 12 năm chung sống, cặp sao hiện có 2 cậu con trai là Ngô Ưu và Ngô Lự. Nhiều năm qua, gia đình hạnh phúc bốn người của Ngô Kinh và Tạ Nam được xem là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.

Nguồn: Sina, Sohu