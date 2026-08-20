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Đối thủ của Toyota Vios giảm giá sâu, chờ ngày về bản mới

Lê Tuấn
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Nhiều đại lý đồng loạt tung ưu đãi lớn cho dòng xe Honda City sản xuất năm 2026. Động thái hạ giá được cho là nhằm ‘xả kho’, dọn đường cho phiên bản nâng cấp chuẩn bị cập bến thị trường.

Theo thông tin từ một số đại lý, Honda City có thể được giới thiệu phiên bản nâng cấp tại Việt Nam vào tháng 10. Tuy nhiên, Honda Việt Nam hiện chưa xác nhận thông tin này.

Trước đó, một số bộ phận của Honda City 2026 đã xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Thiết kế được đăng ký của các chi tiết tương đồng với phiên bản City vừa ra mắt tại Thái Lan và Ấn Độ.

Honda City bản nâng cấp 2026 tại Thái Lan.

Trong thời gian chờ bản mới ra mắt, Honda City bản hiện hành đang được nhiều đại lý giảm giá mạnh đối với các xe có năm sản xuất 2026 (VIN 2026).

Bên cạnh mục đích kích cầu trước tháng Ngâu, động thái trên cũng có thể là nhằm “dọn kho” để chuẩn bị đón phiên bản mới. Đáng chú ý, một nhân viên tư vấn bán hàng tại TP.HCM cho biết đại lý đang phân phối những chiếc City thuộc “lô xe cuối cùng”.

Theo chương trình khuyến mãi chính thức từ Honda Việt Nam trong tháng 8, dòng sedan City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 50-56 triệu đồng tùy phiên bản. Tại một số đại lý, mức ưu đãi thực tế còn cao hơn, lên tới khoảng 70 triệu đồng.

Khảo sát tại một showroom ở Hà Nội, phiên bản Honda City RS cao cấp nhất đang được chào bán với giá 499 triệu đồng, thấp hơn 70 triệu đồng so với mức niêm yết 569 triệu đồng. Trong khi đó, bản thấp nhất City G có giá thực tế khoảng 431 triệu đồng, giảm 68 triệu đồng. Theo nhân viên tư vấn, một số đại lý đã hết xe City G.

Honda City bản G đang được giảm giá sâu tại đại lý.

Nhờ các chương trình ưu đãi và giảm giá, Honda City liên tiếp dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng B trong tháng 6 và 7. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 5.517 xe bán ra, trong khi Honda City đạt 4.556 xe, đứng thứ hai.

Nếu được ra mắt bản nâng cấp trong thời gian tới, Honda City có thể tăng khả năng cạnh tranh với Toyota Vios - đối thủ từ lâu chưa được nâng cấp tại Việt Nam.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và trang bị, hệ truyền động hybrid cũng là một trong những điểm được kỳ vọng xuất hiện trên Honda City mới tại Việt Nam.

Dẫu vậy, phía nhà sản xuất hiện chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về kế hoạch mở bán Honda City 2026 tại Việt Nam. Do đó, thời điểm ra mắt, danh mục trang bị, cấu hình động cơ và khả năng có phiên bản hybrid vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Honda Việt Nam trong thời gian tới.

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Toyota Vios

Honda City

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