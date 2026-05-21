Đối thủ của Porsche Taycan chính thức lộ diện

Mercedes-AMG chính thức vén màn mẫu GT 4-Door Coupe thuần điện hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến điện hóa của dòng xe hiệu suất cao AMG. Đây cũng là phiên bản kế nhiệm của AMG GT 4-Door Coupe động cơ V8 hybrid trước đây.

Mẫu coupe 4 cửa này được phát triển trên nền tảng AMG.EA hoàn toàn mới, lấy cảm hứng trực tiếp từ concept AMG GT XX ra mắt năm ngoái. Thiết kế thực tế có nhiều thay đổi so với bản concept nhưng vẫn giữ phong cách đậm chất tương lai và thể thao.

Điểm nhấn nằm ở đường mái dốc và lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn. Cụm đèn chiếu sáng hình sao ba cánh kết hợp dải LED định vị có nét tương đồng với mẫu CLA thuần điện mới.

Ở phía sau, cụm đèn hậu 3 bóng mỗi bên được bao trong một dải ốp màu đèn, giống với các mẫu xe Mercedes-Benz mới nhất như GLC EV, C-Class EV, GLE và GLS facelift.

Yếu tố khí động học cũng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế của AMG GT 4-Door mới. Xe được trang bị cánh gió thích ứng và bộ khuếch tán gió phía sau có khả năng mở rộng từ cản sau, nhằm tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Theo Mercedes-AMG, sự kết hợp này giúp cải thiện luồng không khí lưu thông quanh thân xe, đồng thời mang lại hệ số cản gió chỉ 0,22 Cd – một con số rất thấp trong phân khúc sedan hiệu suất cao thuần điện.

Được định vị là mẫu xe cạnh tranh với Porsche Taycan và Audi e-tron GT, mẫu xe điện hiệu suất cao của Mercedes-AMG gây chú ý nhờ sức mạnh vượt trội cùng hàng loạt công nghệ vận hành mới nhằm mang lại cảm giác lái đặc trưng AMG.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 106 kWh kết hợp kiến trúc điện 800V cùng ba mô-tơ điện thế hệ mới. Phiên bản cao cấp GT 63 4Matic+ cho công suất tối đa 1.153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.000 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control. Trong khi đó, bản GT 55 có công suất 805 mã lực.

Mẫu coupe điện này có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,1 giây, đạt 200 km/h sau 6,8 giây. Khi trang bị gói Driver’s Package, tốc độ tối đa được nâng lên 300 km/h.

Với nền tảng mới, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe có thể sạc nhanh DC công suất tối đa 600 kW, cho phép nạp từ 10-80% pin chỉ trong 11 phút. Chỉ với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung khoảng 460 km phạm vi hoạt động.

Theo công bố của hãng, phiên bản GT 63 có tầm hoạt động tối đa khoảng 696 km/lần sạc, trong khi GT 55 đạt khoảng 700 km.

Mercedes-AMG cũng tích hợp nhiều công nghệ nhằm tăng trải nghiệm vận hành. Xe được trang bị núm điều chỉnh phản hồi hệ truyền động và hệ thống Agility Control giúp thay đổi đặc tính vào cua thông qua phân bổ mô-men xoắn biến thiên.

Ngoài ra, xe còn có 9 cấp độ kiểm soát lực kéo cùng 7 chế độ lái. Hệ thống AMGFORCE S+ mô phỏng âm thanh động cơ V8 AMG GT R kết hợp giả lập chuyển số tương tự Hyundai Ioniq 5 N.

Về khung gầm, mẫu coupe điện mới sử dụng hệ thống treo khí nén AMG Active Ride Control với công nghệ cân bằng chống lật bán chủ động, giảm xóc điều chỉnh độ nén và độ đàn hồi.

Hệ thống đánh lái bánh sau cũng được tích hợp, bên cạnh phanh carbon-ceramic phía trước và phanh thép phía sau là trang bị tiêu chuẩn.

Không gian nội thất được thiết kế lại hoàn toàn so với bản động cơ đốt trong trước đây. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 14 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và tùy chọn thêm màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước.

Khoang cabin sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon, hệ thống đèn viền nội thất cùng trần kính toàn cảnh Sky Control có khả năng thay đổi màu sắc.

Mercedes-AMG cho biết giá bán của mẫu xe mới sẽ được định vị tương đương các phiên bản tiền nhiệm. Dẫu vậy, mức giá chính thức hiện vẫn chưa được công bố.