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Đối thủ của Honda CR-V sắp trở lại Việt Nam

Lê Tuấn
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Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Pajero thế hệ mới tại Nhật Bản, đại diện Mitsubishi Việt Nam xác nhận Outlander thế hệ mới nằm trong kế hoạch sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam năm 2026.

Theo những thông tin ban đầu, Outlander mới dành cho thị trường Việt Nam dự kiến được trang bị hệ truyền động mild-hybrid. Mitsubishi hiện chưa công bố thời điểm giới thiệu chính thức, số phiên bản cũng như giá bán dự kiến của mẫu xe này tại Việt Nam.

Với kích thước và định vị sản phẩm, Mitsubishi Outlander được xếp vào nhóm SUV cỡ C cùng với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Nếu xét yếu tố cấu hình 7 chỗ (5+2), Mitsubishi Outlander mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V bản máy xăng.

- Ảnh 1.

Mitsubishi Outlander thế hệ thứ 4 đã có mặt trên thị trường quốc tế được khoảng 5 năm.

Trước đó, mẫu Outlander bản cũ đã ngừng bán tại Việt Nam từ cuối năm 2025. Hãng sau đó lấp khoảng trống bằng mẫu Destinator với cấu hình chuẩn 7 chỗ, nhập khẩu từ Indonesia.

Nếu thực sự được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, mẫu Outlander mới có thể được định vị cao hơn Destinator trong dải sản phẩm của Mitsubishi. Mẫu Destinator hiện có giá niêm yết 780-855 triệu đồng.

Về mẫu Outlander thế hệ thứ 4, xe ra mắt lần đầu năm 2021 với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi. Đầu xe có hệ thống đèn 2 tầng, với đèn định vị LED đặt cao và cụm đèn chiếu sáng chính bố trí thấp hơn.

Danh sách trang bị tham khảo gồm màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, HUD, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh Yamaha trên bản cao, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng.

- Ảnh 2.

Tại Bắc Mỹ, Mitsubishi Outlander mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh, kết hợp hệ thống điện 48V. Hệ truyền động cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm, đi cùng hộp số CVT. Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với công nghệ S-AWC.

Outlander thế hệ mới được kỳ vọng sẽ có gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Dẫu vậy, hệ truyền động cũng như danh sách trang bị và tiện nghi của mẫu xe dành cho thị trường Việt Nam vẫn cần chờ thêm thông tin từ Mitsubishi trong thời gian tới.

Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau đây nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Mitsubishi Outlander

honda cr-v

suv cỡ C

Mitsubishi

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