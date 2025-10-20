Đối thủ của Black Hawk phô trương năng lực tác chiến

Tại Triển lãm Trực thăng lần thứ 7 ở Thiên Tân tuần qua, trực thăng tấn công Z-20T thu hút chú ý khi thực hiện thao diễn bay ấn tượng, phô bày năng lực tác chiến.

Máy bay mọi thời tiết thực hiện các động tác gồm cú chào, bay thẳng lùi và leo dốc thẳng đứng, trước khi phóng pháo sáng gây nhiễu, minh họa trạng thái sẵn sàng tác chiến.

Lần xuất hiện gần đây của mẫu này là trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh ngày 3/9, khi bảy chiếc bay qua Quảng trường Thiên An Môn.

Phiên bản Z-20T bổ sung vai trò không vận và yểm trợ hỏa lực

Được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không (AVIC), Z-20T là biến thể lục quân của Z-20, thiết kế cho nhiệm vụ đổ bộ không vận, yểm trợ hỏa lực và tác chiến đặc biệt.

Các kỹ sư AVIC nói với tờ Science and Technology Daily rằng mẫu này có năng lực không vận mạnh, cho phép chuyên chở binh sĩ và trang thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt.

Z-20T nâng cấp nổi bật nhờ khung thân thiết kế lại — khác với Z-20 tiêu chuẩn, biến thể này có cánh ngắn gắn trên thân cho phép mang thùng nhiên liệu phụ và nhiều loại đạn dược, phục vụ nhiệm vụ kéo dài và tăng hỏa lực, theo SCMP.

Các nhà thiết kế nhấn mạnh tính thích ứng, cho biết máy bay có thể chuyển thành trực thăng đa dụng bằng cách tháo hệ vũ khí; nền tảng vận tải mô-đun có thể cấu hình lại cho nhiều nhiệm vụ, đem lại tính mở rộng và linh hoạt vận hành.

Các biến thể Z-20 phản ánh năng lực hàng không quân sự đang mở rộng

Z-20 được biên chế năm 2018, là máy bay đa dụng mọi thời tiết độc lập phát triển đầu tiên ở tầm trọng tải 10 tấn và đã trở thành tài sản chủ lực. Thường được so sánh với Sikorsky UH-60 Black Hawk của Mỹ, Z-20 tiến hóa thành nhiều biến thể cho các vai trò tác chiến.

Trong những năm gần đây, phiên bản cho cả không quân và hải quân được thử nghiệm; một mẫu bố trí trên tàu, trang bị năng lực chống tàu ngầm và chống hạm, được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm ngoái.

Các biến thể quân sự được trang bị động cơ tuốc-bô trục hiện đại, hệ thống cánh quạt hiệu suất cao, công nghệ chống đóng băng và hệ thống radar dự báo thời tiết cùng tránh va chạm, cho phép hoạt động hiệu quả trong môi trường phức tạp và khi bay ở độ cao rất thấp. Màn trình diễn Thiên Tân thu hút quan tâm các chuyên gia quân sự.

Theo IE



