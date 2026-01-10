HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đội tàu chiến Trung Quốc, Nga và Iran tới Nam Phi tập trận

Bình Giang |

Các tàu chiến của Trung Quốc, Nga và Iran đã có mặt tại Vịnh False để tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Ý chí vì Hòa bình", do Nam Phi đăng cai.

- Ảnh 1.

Hai tàu quân sự Iran hiện diện trên vùng biển Nam Phi để tham gia cuộc tập trận chung.

Chương trình tập trận diễn ra từ ngày 9 - 16/1. Một tàu khu trục và 1 tàu tiếp tế của Trung Quốc, 1 tàu hộ vệ, tàu căn cứ tiền phương và tàu căn cứ viễn chinh của Iran đã có mặt để sẵn sàng tham gia chương trình. Một tàu hộ vệ và 1 tàu tiếp tế của Nga có mặt từ ngày 9/1.

Nam Phi công bố kế hoạch diễn tập từ tháng 12/2025, với mục tiêu “tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ các sáng kiến an ninh hàng hải vì hòa bình” và “bảo đảm an toàn hàng hải và các hoạt động kinh tế trên biển”.

Thông cáo cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của hải quân các nước BRICS.

Nhóm BRICS, ban đầu gồm: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nay mở rộng để bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả-rập Xê-út, UAE và gần đây nhất là Indonesia.

Chương trình diễn tập chung - trước đây được gọi là Exercise Mosi - ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 nhưng bị hoãn do trùng với Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.

Một số hình ảnh về các tàu chiến của Trung Quốc và Iran trên vùng biển Nam Phi:

- Ảnh 2.

Các tàu chiến treo cờ Iran và Trung Quốc

- Ảnh 3.

Các thủy thủ trên tàu IRIS Makran của Iran

- Ảnh 4.

Tàu SAS Amatola neo ở cảng hải quân của Nam Phi

- Ảnh 5.

Hai tàu hải quân Trung Quốc trên vùng biển Fish Hoek

Nga

Trung Quốc

Iran

tàu chiến

