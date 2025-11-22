Trong suy nghĩ của nhiều người, ký túc xá nữ sinh thường sạch sẽ và gọn gàng hơn ký túc xá nam. Nhưng sự thật không phải lúc nào cũng vậy. Vì con gái có nhiều đồ dùng cá nhân, mỹ phẩm, trang sức, quần áo… nên phòng ốc dễ rối mắt và nếu trong phòng xuất hiện một người sống luộm thuộm, cả phòng có thể nhanh chóng rơi vào cảnh "hỗn loạn". Thực tế, chuyện nữ sinh ở bẩn không hề hiếm, chỉ là ít ai dám nói ra.

Một nữ sinh Trung Quốc mới đây đã chia sẻ nỗi khổ của mình khi gặp bạn cùng phòng quá ở bẩn. Cô kể rằng mình đã cố chịu đựng, nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn "gục ngã".

Bức ảnh chụp đôi tất gây tranh cãi

Trong bức ảnh được chụp lén, bạn cùng phòng của cô đang nằm chơi điện thoại rất thoải mái. Nhưng thứ gây sốc nhất lại là... đôi tất dưới chân của nữ sinh kia. Bàn chân đen sì, ai nhìn cũng tưởng nữ sinh này đi một đôi tất màu xám. Nhưng theo lời người chụp, đó vốn là một đôi tất trắng tinh.

Được biết, bạn cùng phòng của chủ bài đăng đã đi đôi tất đó rất lâu ngày, đến mức chúng đổi màu hoàn toàn, nhưng người này chưa bao giờ giặt hay thay đôi khác. Điều này khiến cư dân mạng lập tức đặt câu hỏi về vệ sinh cá nhân của cô gái. Nếu tất không giặt, vậy còn chuyện tắm rửa thì sao? Trong một căn phòng nhỏ, mùi khó chịu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả.

Nhiều người xem ảnh xong đều bày tỏ sốc và thương cảm cho nữ sinh phải sống chung với bạn ở bẩn như vậy. Một số bình luận nổi bật:

- Bạn không nói thì tôi không thể tưởng tượng nổi một đôi tất trắng bị đổi màu thành thế này.

- Đại học không chỉ là học chữ, còn phải học tự lập và vệ sinh cá nhân nữa.

- Ở tập thể mà thế này thì quá đáng sợ, thói quen là của cá nhân nhưng lại ảnh hưởng đến rất nhiều người.

- Nếu gặp phải bạn cùng phòng thế này khéo tôi xin đổi phòng.

Có thể thấy, vấn đề thực chất trong câu chuyện này không chỉ nằm ở chuyện sạch bẩn, mà còn là ý thức tập thể. Ký túc xá là không gian chung và mỗi người đều phải tự chăm sóc bản thân để không ảnh hưởng tới người khác.

Nếu con cái sống quá luộm thuộm đến mức bạn cùng phòng phản ánh, phụ huynh cần trò chuyện thẳng thắn, giúp con điều chỉnh thói quen và hiểu rằng vệ sinh cá nhân là kỹ năng sống cơ bản.

Ngược lại, nếu con là người bị ảnh hưởng nhưng không dám nói, cha mẹ nên hướng dẫn con cách xử lý: trao đổi nhẹ nhàng với bạn cùng phòng, hoặc tìm đến cố vấn sinh viên để xin đổi phòng nếu tình hình nghiêm trọng.

Cuối cùng, ký túc xá là nơi rèn luyện tính tự lập. Giữ gìn vệ sinh không chỉ giúp bản thân khỏe mạnh mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người sống chung mỗi ngày.

Theo Sohu