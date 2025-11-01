Trên Xiaohongshu dạo này, một bài đăng về “đôi tai của người giàu” đang khiến dân mạng bàn tán rôm rả. Người viết kể: Chỉ cần nhìn hình dáng tai, đôi khi có thể đoán được phần nào vận mệnh, thậm chí là “tướng phú quý”.

Đọc bình luận mới thấy, không ít người cũng chia sẻ “tai cao thì sướng”, “dái dày là có lộc”. Từ những câu chuyện vui ấy, người ta bắt đầu tò mò: phải chăng đôi tai thực sự là “bản đồ vận mệnh”, hé lộ phần nào phúc lộc, hậu vận và khí chất của mỗi người?

Theo nhân tướng học, đôi tai là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên gương mặt. Chỉ cần quan sát kỹ hình dáng tai, người ta tin rằng có thể phần nào đoán được vận thế thuở nhỏ, học vấn, tính cách, sự nghiệp và cả đường tình duyên của một người. Khi xem tướng tai, không chỉ nhìn qua loa dái tai to hay nhỏ, mà cần quan sát tổng thể: vị trí đôi tai so với mắt và lông mày, kích thước, đường nét, màu sắc và độ dày mỏng của dái tai, vì chính sự kết hợp ấy mới cho ra “bức chân dung vận mệnh” đầy đủ và chính xác nhất.

2. Tai cao - Quý nhân phù trợ từ thuở nhỏ

Trong nhân tướng học, vị trí đôi tai được xem là yếu tố quan trọng bậc nhất khi quan sát khuôn mặt. Tai cao hay thấp không chỉ phản ánh vận thế lúc nhỏ, mà còn phần nào thể hiện trí tuệ và chí hướng của mỗi người.

Tướng học cho rằng, đỉnh tai nằm cao hơn lông mày ít nhất nửa centimet chính là dấu hiệu “đầu đội trời cao”, được quý nhân phù trợ từ sớm. Người có tướng tai này thường sinh ra trong môi trường tốt, được gia đình đầu tư, dạy dỗ bài bản. Họ học nhanh, tiếp thu nhanh, và cơ hội đến với họ sớm, không phải do may mắn, mà vì họ luôn có sẵn nền tảng để đón nhận thành công.

Ngược lại, tai thấp (đỉnh tai nằm thấp hơn đường mắt) lại được cho là biểu hiện của người thiên về ổn định, ít tham vọng. Họ thường bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thích sự yên ổn hơn là bon chen, tranh đấu.

Tóm lại, trong nhân tướng học, tai cao là biểu hiện của người có chí tiến thủ, năng lực và tầm nhìn; tai thấp hoặc nghiêng lại phản ánh xu hướng an phận hoặc cố chấp. Nhưng dẫu tướng mạo nói gì đi nữa, vận mệnh vẫn còn nằm ở cách ta lựa chọn và nỗ lực mỗi ngày.

2. Tai to, dái tai dày - Phúc lộc dồi dào, tiền đẻ ra tiền

Nếu vị trí tai phản ánh xuất phát điểm của một người, thì kích thước và dái tai lại thể hiện mức độ phúc lộc và hậu vận trong suốt cuộc đời.

Theo nhân tướng học, tai to, dái dày, tròn và hơi rủ xuống là tướng của người có vận số tốt, hậu vận bền vững. Dân gian cũng gọi dái tai là “túi chứa của cải” - phần càng đầy đặn, phúc khí càng lớn.

Những người có dái tai dày thường cởi mở, biết lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu ý kiến để hoàn thiện bản thân. Họ có sức khỏe, tinh thần mạnh mẽ và nội lực dồi dào, những yếu tố giúp họ kiên trì, sáng suốt khi nắm bắt cơ hội. Làm việc gì cũng tính toán chắc chắn, nhờ đó mà “tiền đẻ ra tiền” là chuyện dễ hiểu.

Trong đời sống, người mang tướng tai to, dái dày và hơi xệ thường gặp nhiều may mắn về tài vận. Họ có đầu óc linh hoạt, nhạy bén với thị trường, làm kinh doanh dễ phát đạt, còn trong quan hệ xã hội lại chân thành, lạc quan và thiện tâm - “giàu tiền nhưng cũng giàu lòng”.

Tai ép sát, Thành Quách rõ - Dấu hiệu của người làm lớn

Trong nhân tướng học, phần Thành Quách (tức hai vành tai ngoài và trong) được xem là yếu tố quan trọng phản ánh tư duy, lý trí và khả năng kiểm soát bản thân của một người.

Những người có tai ép sát vào đầu, khi nhìn chính diện gần như không thấy vành tai, mà Thành Quách rõ nét, gân nổi, màu tai hồng nhuận - được xem là tướng “đại phú, đại quý”. Đây là kiểu người vừa có tầm nhìn xa, vừa biết giữ kỷ luật trong hành động và suy nghĩ.

Theo nhân tướng học, tai ép sát tượng trưng cho nội tâm vững vàng, không bị tác động bởi ngoại cảnh, trong khi Thành Quách rõ lại thể hiện ý chí kiên định và khả năng phân tích sắc bén. Nhờ đó, họ thường đưa ra quyết định chính xác trong thời điểm then chốt, dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Không chỉ biết làm giàu cho bản thân, những người mang tướng tai này còn thường giữ vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc hoạch định chiến lược, bởi họ biết lắng nghe, nhìn xa trông rộng và có khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt người khác.

* Bài viết mang tính tham khảo.