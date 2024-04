Đối tác của VinFast lại tiếp tục sản xuất thêm một loại pin xe điện ‘siêu khủng’: sạc 1 giây đi 1 km

Theo số liệu mới nhất do Hiệp hội vận tải hành khách Trung Quốc công bố, cứ 2 chiếc ô tô bán ra tại Trung Quốc thì có 1 chiếc là xe điện, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của bộ phận pin đối với ngành công nghiệp ô tô nước này ngày càng tăng. Mặc dù không nổi bật như những mẫu xe mới nhưng yếu tố cung cấp năng lượng cho chiếc xe cũng đang được nhiều người chú ý.



Hãng pin lớn nhất Trung Quốc - CALT, mới đây đã giới thiệu một sản phẩm pin xe điện hoàn toàn mới có tên là Shenxing Plus. Đây là một loại pin lithium sắt phốt phát (LFP), sử dụng vật liệu rẻ và ổn định hơn, cho khả năng sạc 10 phút đi 600 km với công nghệ sạc siêu nhanh 4C.

Mật độ năng lượng được ghi nhận ở mức 205 Wh/kg, tương đương với nhiều loại pin NCM.

Các hãng xe thường dùng pin LFP cho các xe điện giá rẻ vì hai lý do: chi phí thấp hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên, chúng không thể cạnh tranh với pin NCM về mật độ năng lượng. Điều này có nghĩa là để có tầm hoạt động xa hơn mà không làm tăng trọng lượng pin, pin NCM đắt tiền là lựa chọn duy nhất mặc dù pin LFP được cho là an toàn hơn.

CATL đã áp dụng một vật liệu tự phát triển là honeycomb 3D để cải thiện mật độ năng lượng của anode và kiểm soát sự giãn nở khi sạc và xả pin. Công nghệ CTB 3.0 (cell to body) cũng góp phần tăng hiệu quả sử dụng không gian bằng cách tích hợp vỏ cấu trúc pin, tăng hiệu quả thể tích lên 7%.

CATL tuyên bố rằng pin mới này có thể giúp xe đạt phạm vi hoạt động 1.000 km (theo chuẩn CLTC). Pin Shenxing Plus là pin 4C, có nghĩa là khả năng sạc gấp bốn lần. Như vậy, sạc trong 10 phút có thể thêm 600 km phạm vi hoạt động và mỗi giây có thể thêm 1 km .

Phiên bản pin Shenxing hiện đang có trên thị trường chỉ có thể thêm 400 km trong 10 phút, do đó phiên bản Plus là một cải tiến đáng kể.

Ngoài ra, tính năng mới như hộp cao áp với hiệu suất làm mát cao đi kèm thuật toán hệ thống quản lý pin thông AI giúp tăng khả năng an toàn của pin đối với người sử dụng.

Hiện tại, CATL có ba nhà máy Hải đăng duy nhất trên thế giới trong ngành pin lithium. Công nghệ của hãng chỉ mất một giây để sản xuất một tế bào pin.

Shenxing Plus là một bước đột phá lớn của CATL và có nghĩa là công ty hiện đang dẫn đầu về pin LFP. Nó cũng tạo ra rất nhiều áp lực cho hãng xe điện BYD trong nỗ lực tìm ra thứ mang tính cách mạng cho pin dạng phiến thế hệ thứ hai của mình với kỳ vọng chỉ khoảng 190 Wh/kg.

Tham khảo: CNC