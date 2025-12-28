Ukraine thừa nhận Nga đang tự sản xuất vũ khí vượt quá kế hoạch ban đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với Suspilne hôm 27/12, ông Budanov nói rằng, đó là thời kỳ các cuộc tấn công bằng tên lửa rất hiếm, nhưng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga khi đó đã đạt đến đỉnh cao năng lực, và duy trì được điều đó kể từ đó.

Giám đốc tình báo Ukraine cho biết thêm, các kế hoạch sản xuất của Nga được thực hiện đầy đủ và thường xuyên vượt quá dự kiến, đồng thời lưu ý rằng, cả Iran lẫn Triều Tiên đều không tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa ở Nga.

Những bình luận này của quan chức quân sự cấp cao Ukraine thể hiện sự thay đổi rõ rệt so với luận điệu mà Kiev đã sử dụng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chủ yếu tập trung vào việc miêu tả tổ hợp công nghiệp quân sự Nga là kém hiệu quả và phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài, đặc biệt là từ Iran và Triều Tiên.

Sự thay đổi này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến sự gia tăng mạnh mẽ trong sản xuất UAV và tên lửa ở Nga, với các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Những thất bại gần đây của lực lượng Kiev trên chiến trường cũng làm dấy lên những câu hỏi về tuyên bố rằng, Nga không đáp ứng được kế hoạch sản xuất quân sự của mình.

Chỉ một ngày trước cuộc phỏng vấn với Giám đốc tình báo Budanov, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tổ hợp công nghiệp quân sự đang hoạt động ổn định, cung cấp cho quân đội các thiết bị cần thiết.

“So với năm 2022, sản lượng các sản phẩm và mặt hàng đặc biệt cần thiết trong các chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng đáng kể trong năm 2025. Sản lượng xe bọc thép tăng gấp 2,2 lần, xe bọc thép hạng nhẹ (xe chiến đấu bộ binh, xe chở quân bọc thép) tăng gấp 3,7 lần, và máy bay quân sự tăng gấp 4,6 lần”, ông Putin phát biểu tại một cuộc họp về chương trình vũ trang nhà nước hôm 26/12.

Tổng thống Putin cũng tiết lộ rằng, Nga đã tăng sản lượng vũ khí và đạn dược lên "hơn 22 lần" trong những năm gần đây.

“Sự tăng trưởng vượt bậc trong sản xuất vũ khí là kết quả của công việc của các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng và, tất nhiên, của toàn bộ nền kinh tế. Nếu không có sự phát triển và tình hình tài chính, kinh tế ổn định, điều này cũng sẽ không thể xảy ra”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga dự kiến sẽ còn gia tăng hơn nữa vào năm tới, và lực lượng Kiev có thể sẽ tiếp tục mất lãnh thổ.

Ukraine hiện đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng, và đã mất ba thành phố quan trọng là Myrnohrad, Huliaipole và Siversk chỉ trong vài tuần gần đây.

Các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra do Mỹ dẫn đầu có thể là cơ hội cuối cùng để Kiev tránh khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.