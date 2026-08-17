Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều người dường như đã gạt dòng máy bay chiến đấu này ra khỏi cuộc chơi.

Mi-28 mang theo món hàng mới

Nguồn tin từ các trang phân tích phương Tây cho biết, các trực thăng tấn công Mi-28 hiện đã trở thành phương tiện mang phóng dòng tên lửa hành trình cỡ nhỏ S8000 "Banderol". Giới phân tích nhận định, các kỹ sư Nga đã thích ứng thành công dòng trực thăng thuộc không quân lục quân này để triển khai các đòn đánh bằng loại vũ khí tấn công mới.

Về phần mình, các chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh hiện vẫn chưa có xác nhận độc lập nào cho thông tin trên. Tuy nhiên, cũng không thể vội coi đây là những dữ liệu thiếu tin cậy.

Thực tế, ngay từ mùa xuân năm nay, các nhà phân tích Ukraine đã từng tuyên bố về việc Nga cải tiến trực thăng Mi-28 để mang "Banderol". Mặc dù ở thời điểm đó, họ lưu ý rằng những chiếc chiến hạm cánh quạt này chỉ mới dừng lại ở mức nền tảng tiềm năng. Phương tiện mang phóng "Banderol" chủ yếu trong quân đội Nga khi ấy vẫn là các thiết bị bay không người lái (UAV) "Orion".

Theo giới phân tích, nếu đặt niềm tin vào các báo cáo từ nguồn tin Ukraine, một câu hỏi rất logic sẽ được đặt ra: Liệu các chủng loại máy bay khác của không quân lục quân có được cải tiến để sử dụng "Banderol" hay không? Đặc biệt, các chuyên gia cho rằng cường kích Su-25 hoàn toàn có thể được trưng dụng cho mục đích này.

Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều người dường như đã gạt dòng máy bay chiến đấu này ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loại vũ khí tấn công mới có thể sẽ thổi một luồng sinh khí mới, trao cho chúng cơ hội "tái sinh".

Cần nhắc lại rằng, quân đội Nga hiện đang tăng cường sử dụng "Banderol" để tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ do chính quyền Kyiv kiểm soát. Phía Kyiv cũng phải thừa nhận rằng việc đánh chặn loại vũ khí này là cực kỳ khó khăn do tốc độ bay của chúng cao hơn nhiều so với các UAV "Geran".

Tên lửa hành trình cỡ nhỏ S8000 "Banderol"

S8000 "Banderol" thuộc phân lớp vũ khí lai giữa UAV cảm tử và tên lửa hành trình cỡ nhỏ. Khái niệm này được phát triển nhằm lấp đầy khoảng trống tác chiến giữa UAV tầm xa giá rẻ nhưng tốc độ chậm như Geran-2 và các dòng tên lửa hành trình chiến thuật đắt đỏ như Kh-59 hay Kh-69.

Tên lửa sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ, cho phép đạt tốc độ vượt trội so với UAV gắn động cơ cánh quạt thông thường. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận mục tiêu và gây khó khăn tối đa cho các tổ đội pháo phòng không di động cũng như khí tài phòng không tầm thấp của đối phương.

Về khả năng dẫn đường và tác chiến, "Banderol" được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống dẫn đường quán tính INS. Vũ khí có khả năng bay bám địa hình ở độ cao cực thấp để ẩn nấp trước màn radar cảnh giới, chuyên dùng để tập kích các cơ sở hạ tầng, kho tàng và điểm tập trung quân sự.

Dù xuất phát điểm được thiết kế cho UAV trinh sát - tấn công tầm xa Orion, việc mở rộng khả năng tích hợp lên trực thăng Mi-28 hay cường kích Su-25 giúp tăng đáng kể bán kính tác chiến, tính cơ động và số lượng đạn mang theo trong mỗi chuyến xuất kích.

Trong khi đó, Mi-28 là dòng trực thăng tấn công hai chỗ ngồi bọc thép hạng nặng do Nhà máy Trực thăng Mil Moscow thiết kế. Dòng máy bay này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ diệt thiết giáp, hỗ trợ hỏa lực mặt đất và tiêu diệt các mục tiêu tầm thấp cả ngày lẫn đêm.

Mi-28 nổi tiếng với lớp giáp bảo vệ cực dày, trong đó buồng lái được bọc giáp titan và kính cường lực chống chịu được đạn 12,7 mm cũng như mảnh pháo 20 mm. Hệ thống cánh quạt chính làm bằng vật liệu composite có thể chịu được đạn 30 mm, còn cánh quạt đuôi dạng chữ X giúp giảm tiếng ồn và tăng hiệu suất lái. Máy bay cũng trang bị hệ thống thoát hiểm khẩn cấp cho phi công bằng cách thả rơi cửa buồng lái và bơm túi khí bảo vệ khi hạ cánh khẩn cấp.

Về hệ thống vũ khí và khí tài, Mi-28 sở hữu pháo tự động 30 mm Shipunov 2A42 mounted dưới mũi với khả năng xoay linh hoạt, dùng chung đạn với xe bọc thép BMP-2. Tại bốn điểm treo dưới hai bên cánh, máy bay có thể mang tên lửa chống tăng điều khiển qua sóng vô tuyến hoặc laser như 9M120 Ataka, 9M123 Khrizantema, LMUR/Izdeliye 305 ở biến thể Mi-28NM, rô-két không điều khiển S-8/S-13, tên lửa đối không tầm ngắn Igla-V, và mới nhất là tên lửa hành trình S8000 "Banderol".