Gần đây, tôi xem một chương trình trò chuyện và rất ấn tượng với chia sẻ của một khách mời. Cô nói rằng bản thân không cần mua những món đồ quá đắt tiền, bởi những thứ cô sử dụng hằng ngày đều khá đơn giản và giá phải chăng. Câu nói này khiến tôi suy nghĩ khá nhiều về thói quen mua sắm của mình. Trước đây, tôi thường sẵn sàng chi tiền cho những món đồ có thương hiệu lớn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, tôi nhận ra giá cao đôi khi đến từ bao bì và quảng cáo nhiều hơn là chất lượng thực tế. Ngược lại, trong nhà tôi có nhiều món đồ giá rẻ nhưng lại dùng rất bền và tiện lợi.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ với bạn và mọi người 9 món đồ nhỏ, giá không cao nhưng giúp giải quyết những phiền toái trong sinh hoạt hằng ngày.

1. Hộp đựng khăn giấy thông minh

Khi khăn giấy chỉ còn vài tờ, tôi thường phải thò tay vào hộp để lấy rất bất tiện. Sau đó, tôi chuyển sang dùng loại hộp khăn giấy treo ngược dưới tủ bếp. Thiết kế này giúp tôi rút khăn từ đầu đến cuối mà không bị kẹt, đồng thời không chiếm diện tích mặt bàn. Ở phòng khách và đầu giường, tôi dùng loại hộp khăn giấy có nắp ép xuống. Nắp giữ giấy cố định nên việc rút từng tờ trở nên dễ dàng hơn. Thiết kế cũng đơn giản và gọn gàng, phù hợp với nhiều không gian. Nhược điểm nhỏ là khi rút giấy, phần nắp có thể di chuyển nhẹ theo.

2. Hộp đựng linh kiện nhỏ

Tôi dành riêng một ngăn tủ ngoài ban công để chứa các dụng cụ sửa chữa. Những vật nhỏ như ốc vít, băng keo hay móc treo trước đây rất dễ thất lạc. Sau khi mua bộ hộp đựng linh kiện có nhiều ngăn nhỏ, tôi phân loại từng nhóm và dán nhãn rõ ràng. Nhờ cách này, mỗi khi cần tìm đồ, tôi chỉ cần nhìn qua là thấy ngay. Việc sắp xếp gọn gàng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

3. Axit citric dùng trong vệ sinh

Thay vì mua nhiều loại dung dịch tẩy rửa khác nhau, tôi chuyển sang sử dụng axit citric. Đây là loại bột giá rẻ nhưng rất hiệu quả trong việc xử lý cặn nước và vết bẩn trong nhà tắm. Tôi thường pha hai muỗng axit citric với khoảng 400 ml nước rồi cho vào bình xịt. Dung dịch này giúp lau vòi nước, kính và các bề mặt kim loại khá sạch. Với những vết cặn dày, tôi thấm dung dịch vào khăn giấy rồi quấn quanh vòi nước khoảng 20 phút. Sau đó lau lại, bề mặt sáng hơn rõ rệt.

Ngoài ra, tôi còn dùng dung dịch này để ngâm đầu vòi sen định kỳ nhằm hạn chế tắc nghẽn.

4. Tấm lót hút ẩm diatomite

Ban đầu tôi không tin vào những món đồ nhỏ dạng này. Tuy nhiên, sau khi dùng thử, tôi nhận thấy tấm lót hút ẩm khá tiện. Tôi đặt tấm lót dưới bánh xà phòng, nước thừa được hút nhanh nên xà phòng không bị mềm. Mỗi tuần tôi chỉ cần rửa lại bằng nước sạch là dùng tiếp. Sau một năm sử dụng, sản phẩm vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên đặt ở nơi không quá ẩm và vệ sinh định kỳ để tránh bị trơn hoặc mốc.

5. Kệ xếp giày tiết kiệm không gian

Khu vực để giày trong nhà tôi khá nhỏ, trong khi số lượng giày ngày càng nhiều. Tôi mua loại kệ xếp chồng để đặt trong tủ. Sau khi sắp xếp lại, không gian lưu trữ tăng lên gần gấp đôi. Các loại giày được phân loại rõ ràng nên nhìn gọn gàng hơn. Tuy nhiên, việc lấy giày không nhanh bằng đặt trực tiếp, vì vậy tôi thường dùng kệ này cho giày trái mùa hoặc ít sử dụng.

6. Móc treo nam châm không cần khoan

Móc treo nam châm là món đồ nhỏ nhưng rất linh hoạt. Tôi có thể gắn ở bất kỳ bề mặt kim loại nào. Mặc dù lực chịu tải không quá lớn, sản phẩm vẫn phù hợp để treo chìa khóa, tạp dề hoặc dụng cụ nhỏ trong bếp. Nhờ vậy, những vật dụng nhỏ trong nhà không còn bị để lung tung.

7. Găng tay nitrile mỏng

Tôi thường dùng loại găng tay mỏng khi rửa bát hoặc lau bếp. Găng tay này ôm tay nên thao tác linh hoạt hơn so với găng tay cao su dày. Dù là loại dùng một lần, tôi vẫn có thể sử dụng trong thời gian dài nếu bảo quản tốt. Sau một thời gian, găng tay chỉ hơi đổi màu nhưng vẫn còn bền.

8. Găng tay cách điện

Khi thay bóng đèn hoặc xử lý thiết bị điện nhỏ trong nhà, tôi thường lo ngại về an toàn. Vì vậy, tôi mua thêm găng tay cách điện để dự phòng. Món đồ này không dùng thường xuyên nhưng giúp tôi yên tâm hơn khi cần.

9. Túi cuộn lưu trữ quần áo

Tôi dùng túi cuộn để cất chăn, ga và quần áo ít dùng. Khi cuộn lại, tủ đồ trông gọn gàng hơn và dễ phân loại. Việc lấy ra hoặc cất vào cũng thuận tiện. Bạn chỉ cần lưu ý không cuộn quá chặt để tránh làm nhăn quần áo.