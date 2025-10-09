“Đợi Gì, Mơ Đi!”: Có bao giờ là quá muộn để bắt đầu?

Cùng nhìn lại một phim Việt lạ, cảm xúc, và đầy tính nhân văn đang được bàn luận sôi nổi bởi khán giả trẻ lẫn trung niên trong tháng 7 vừa qua."Đợi Gì, Mơ Đi!" là dự án điện ảnh mới nhất của nhà sản xuất Janet Ngo hợp tác cùng đạo diễn Lâm Minh Khôi, khai thác chủ đề giấc mơ gắn liền với rap và xăm hình. Một chủ đề không mới, nhưng lại khá táo bạo và thú vị.

Phim xoay quanh nhân vật ông Hải (NSND Thanh Nam), một chủ tịch phường vừa nghỉ hưu nhưng không chấp nhận "nghỉ phẻ". Thay vào đó, ông kiên quyết theo đuổi ước mơ vô cùng "trái khoáy" với độ tuổi: trở thành thợ xăm hình. Dĩ nhiên, quyết định này khiến gia đình ông đi từ hoang mang đến giận dữ, đẩy ông vào trạng thái bị cô lập, phán xét và tổn thương.

Ông Hải lén vợ rút 200 triệu tiền dành dụm, bỏ nhà "đi bụi", bắt đầu hành trình khởi nghiệp ở tuổi xế chiều. Đồng hành cùng ông Hải là Âu (rapper A.Tới VSPLIFFF) - một thanh niên Gen Z nổi loạn, bốc đồng, luôn sống kiểu "tới đâu hay tới đó", nhưng nội tâm lại chứa nhiều mâu thuẫn. Cuộc gặp gỡ không mấy êm đẹp giữa hai người trở thành bước ngoặt mở ra hành trình theo đuổi ước mơ không giống ai, mang theo hàng loạt rắc rối nhưng cũng đầy nhân văn.

Hành trình của ông Hải và Âu không đơn thuần chỉ tạo ra những mảng miếng hài hước mà còn là sự soi chiếu tinh tế giữa hai thế hệ đang cùng lạc lối. Nếu ông Hải là đại diện cho một lớp người từng sống trong khuôn phép, gác lại giấc mơ vì trách nhiệm gia đình và kỳ vọng xã hội, thì Âu lại là hiện thân của một thế hệ trẻ tự do, bốc đồng, sống nhanh nhưng thiếu phương hướng. Hai con người ở hai thế giới khác biệt, một bên cũ kỹ, một bên nổi loạn. Họ đối đầu, phản kháng, rồi dần dà soi rọi lại chính mình và tìm được tiếng nói chung qua những xung đột không ồn ào nhưng đủ sâu sắc.

Khán giả sẽ bật cười khi thấy một ông Hải "rap battle" không trượt phát nào, hay khi chứng kiến những tình huống éo le trên con đường xăm dạo của cặp đôi "lệch pha" này. Người xem cũng sẽ có những khoảng lặng tiếc nuối khi chợt nhận ra bản thân đã từng thờ ơ với cha mẹ, hay từng do dự quá lâu trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời.

Điểm sáng của "Đợi Gì, Mơ Đi!" còn nằm ở thông điệp gần gũi mà thấm thía: ước mơ không chỉ dành riêng cho người trẻ. Người lớn, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, cũng có quyền mơ và sống với điều mình tin tưởng. Việc theo đuổi ước mơ không hề dễ dàng, nhưng chính những khó khăn đó mới là chất xúc tác để mỗi người thật sự tìm thấy chính mình.

Phim giữ nhịp ổn định nhờ cách kể tiết chế. Xen kẽ giữa những tình huống hài hước, dí dỏm là những khoảng lặng vừa đủ. Không phức tạp hóa câu chuyện, không sa đà vào drama hay rao giảng, dạy đời, "Đợi Gì, Mơ Đi!" như một lời thủ thỉ dịu dàng: ước mơ không có tuổi, và đôi khi, chính những vết xước đời thường lại khiến giấc mơ trở nên đẹp hơn, thật hơn bao giờ hết.

Ngôn ngữ hình ảnh của phim cũng được xử lý chỉn chu. Những khung hình gọn gàng, có chủ đích làm nổi bật tâm lý nhân vật và không khí của từng phân cảnh. Sài Gòn trong phim hiện lên chân thực với đầy đủ sắc thái: có nhịp sống gấp gáp, có những góc phố bình yên, có quán xá tạm bợ và có cả những góc nhìn rất "tình" về cha mẹ, con cái, về trách nhiệm và cả những điều chưa dám nói.

Dàn diễn viên cũng là một trong những điểm cộng lớn của bộ phim. NSND Thanh Nam mang tới một ông Hải chỉn chu, nguyên tắc nhưng không kém phần dí dỏm và ấm áp. Rapper A.Tới (VSPLIFFF), dù lần đầu đóng chính, lại mang đến làn gió mới với lối diễn tự nhiên, bản năng, khiến nhân vật Âu trở nên gần gũi, đúng với hình ảnh một Gen Z còn loay hoay giữa đời.

Bên cạnh cặp đôi diễn viên chính, khán giả cũng sẽ bất ngờ trước những gương mặt quen thuộc được "làm mới" đầy thú vị như NS. Bích Hằng, Trần Kim Hải, Huỳnh Mai Cát Tiên, Phạm Nhật Linh, Nguyễn Sỹ Hậu, Trần Phong. Mỗi người đều góp một mảnh ghép cá tính vào bức tranh chung của phim, tạo nên thế giới nhân vật sinh động, đầy màu sắc, đủ sức níu giữ sự quan tâm của người xem đến tận phút cuối.

Nhìn chung, "Đợi Gì, Mơ Đi!" không phải là một tác phẩm đao to búa lớn hay mang tham vọng phá cách điện ảnh Việt. Nhưng chính sự tử tế trong cách kể chuyện, tinh tế trong cách chạm vào cảm xúc và thông điệp tích cực về giấc mơ, đã giúp bộ phim này trở thành một câu chuyện đáng yêu và đầy cảm xúc.

Các diễn viên của phim trong ngày công chiếu "Đợi Gì, Mơ Đi!"

* Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)

"Đợi Gì, Mơ Đi!" đánh dấu một bước chuyển mới trong lĩnh vực điện ảnh của nhà sản xuất Janet Ngo, người đứng sau loạt hoạt động sáng tạo đầy tâm huyết trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Với "Đợi Gì, Mơ Đi!", Janet Ngo (She-Kings) tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà sản xuất trong việc theo đuổi những câu chuyện mang tinh thần khai phá, táo bạo và có chiều sâu văn hóa.