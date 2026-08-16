Đôi chân không ai dám nhìn vào của ngọc nữ Running Man đang vướng tin hẹn hò "trai hư lắm phốt" làm cả nước xôn xao

"Nhất cửa nhất động" của người đẹp này đều được công chúng quan tâm.

Tống Vũ Kỳ đang là ngôi sao giải trí nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng xứ tỷ dân. Cô vừa bị người hâm mộ lâu năm quay lưng, đồng thời bại lộ chuyện bí mật hẹn hò với nam ca sĩ Jackson Wang sau khi cùng hợp tác trong chương trình Running Man bản Trung (hay còn gọi là Keep Running hoặc Hurry Up, Brother). Giữa lúc đời tư chiếm sóng dư luận, Tống Vũ Kỳ không lên tiếng phải hồi. Thay vào đó, cô chia sẻ hình ảnh đôi chân chi chít vết bầm khiến cư dân mạng không khỏi giật mình.

Theo tìm hiểu của tờ 163, Tống Vũ Kỳ đang chuẩn bị cho album tiếng Trung đầu tiên của mình. Sau 9 ngày tập luyện cường độ cao để quay MV, người đẹp sinh năm 1999 bị bầm tím cả 2 chân, đồng thời tái phát chấn thương cũ. Dù vậy, nữ idol vẫn không than thở mà chỉ nhắn nhủ mọi người cùng chờ đón sản phẩm âm nhạc mới của cô. Ngay lập tức, từ khóa "đôi chân thương tích,bầm dập không ai dám nhìn của Tống Vũ Kỳ" leo thẳng top 1 hot search MXH Weibo. Không ít người cho rằng phía sau những màn trình diễn đẹp mắt trên sân khấu của các nghệ sĩ là quá trình tập luyện khắc nghiệt mà khán giả khó có thể nhìn thấy.

Tống Vũ Kỳ chia sẻ hình ảnh đôi chân thương tích, chi chít vết bầm vì tập luyện cường độ cao trong suốt chín ngày liên tiếp để chuẩn bị cho MV mới. Cô cũng đã tái phát chấn thương chân. Ảnh: Weibo.

Tống Vũ Kỳ sinh năm 1999, là thành viên của nhóm (G)I-DLE. Với vẻ ngoài xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và tài năng, cô là 1 trong những nữ idol ngoại quốc chiếm được nhiều tình cảm của khán giả Hàn Quốc. Tống Vũ Kỳ cũng là thành viên cố định của chương trình ăn khách Running Man bản Trung. Tuy nhiên, năm nay cô không tham gia ghi hình vì bị chấn thương chân.

Tống Vũ Kỳ cùng các thành viên cố định của Running Man bản Trung như Angelababay, Trịnh Khải, Lý Thần, Lucas Hoàng Húc Hi. Ảnh: Weibo.

Về đời tư, mối quan hệ giữa Tống Vũ Kỳ và Jackson Wang đang khiến cả Trung Quốc xôn xao. Một fan lâu năm cho biết người đẹp nhóm (G)I-DLE bí mật yêu đương với Jackson Wang hơn 4 năm qua. Dù từng bị Jackson Wang "cắm sừng", Tống Vũ Kỳ vẫn tha thứ, tiếp tục chuyện tình cảm với nam ca sĩ. Họ thống nhất yêu nhau kín đáo để tránh dư luận điều tiếng và ảnh hưởng đến sự nghiệp đang lên của Vũ Kỳ tại Trung Quốc lẫn Hàn Quốc.

Tống Vũ Kỳ và Jackson Wang đã cùng đón Valentine năm nay. Vào dịp Tết Nguyên đán, Jackson Wang còn đưa bố mẹ anh sang Hàn Quốc đón Tết cùng Tống Vũ Kỳ. Đến hiện tại, 2 ngôi sao vẫn giữ im lặng về tin tình ái của mình. Tuy nhiên, các nguồn tin trong showbiz đều xác nhận Tống Vũ Kỳ và Jackson Wang quả thật có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Tống Vũ Kỳ được cho biết bí mật yêu đương với Jackson Wang suốt 4 năm qua. Ảnh: Sina.

Trước đó, Jackson Wang và Tống Vũ Kỳ từng hợp tác trong chương trình Running Man bản Trung vào mùa 3 và mùa 5. Năm 2021, tương tác của cặp sao trong chương trình tăng rõ rệt và vướng nghi vấn sử dụng nhẫn đôi. Tháng 2/2022, cánh săn ảnh tung clip Tống Vũ Kỳ che chắn kín mít đến nhà của Jackson Wang và ở lại qua đêm sau khi về nước. Paparazzi xứ Trung cho biết họ đã phát hiện 2 nghệ sĩ qua lại từ tháng 11/2021. Trong thời gian hẹn hò, mỹ nhân sinh năm 1999 luôn được tài xế của Jackson Wang đưa đón cẩn thận.

Thế nhưng, sau khi khui chuyện 2 thành viên của Running Man bản Trung hẹn hò, cánh săn ảnh Trung Quốc cũng tố cáo luôn việc Jackson Wang ngoại tình sau lưng Tống Vũ Kỳ, "một chân đạp ba thuyền". 15 ngày sau khi bạn gái trở về Hàn Quốc làm việc, nam ca sĩ cho tài xế riêng đưa đón 2 cô gái lạ mặt về nhà riêng của mình. Đến ngày 22/2/2022, Jackson Wang hẹn hò Tống Vũ Kỳ khi bạn gái về lại Trung Quốc như chưa có chuyện gì xảy ra. Truyền thông Trung Quốc mỉa mai nam ca sĩ là "bậc thầy quản lý thời gian" - hẹn hò, tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc.

Mỹ nhân sinh năm 1999 lộ clip đến nhà riêng của Jackson Wang và ở lại qua đêm vào tháng 2/2022. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, 163