Mỹ nhân này lại chiếm sóng cõi mạng với khoảnh khắc tràn ngập khí chất.

Không cần thảm đỏ, váy áo lộng lẫy hay những màn tạo dáng trước ống kính, Tôn Thiên vẫn có thể trở thành tâm điểm chú ý chỉ với một khoảnh khắc rất đỗi đời thường. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên ra nhận đồ từ trợ lý bất ngờ viral và leo thẳng lên #2 hot search Weibo, thu hút sự chú ý nhờ phong thái quá đỗi tự tin và thần thái cuốn hút. Đáng nói, dù chỉ xuất hiện trong một bộ trang phục casual, mỹ nhân sinh năm 1997 vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ vóc dáng cao ráo, thanh mảnh cùng khí chất thời trang nổi bật.

Khoảnh khắc nhận đồ từ trợ lý viral cõi mạng của Tôn Thiên. (Nguồn: Weibo)

Tôn Thiên xuất hiện nổi bật giữa khu vực có khá đông nhân viên và ekip đang làm việc. Khi tiến ra nhận đồ từ trợ lý, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước đi tự nhiên cùng dáng người thanh thoát. Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng diện một chiếc áo khoác da màu xanh cobalt nổi bật, bên trong phối cùng áo và quần ống rộng tối màu. Chiếc thắt lưng bản nhỏ giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo, đồng thời phân chia tỷ lệ trang phục một cách khéo léo. Mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn thiện diện mạo bằng kính râm đen, mái tóc buông tự nhiên và đôi giày cao gót màu đen ton sur ton.

Khí chất đầy cuốn hút của Tôn Thiên.

Điểm đáng chú ý là cách Tôn Thiên lựa chọn những món đồ có phom dáng khá rộng nhưng vẫn phát huy triệt để dụng ý tôn dáng. Chiếc áo khoác có độ phồng nhất định ở phần tay và vai, trong khi quần dài phủ xuống gần chạm đất tạo hiệu ứng đôi chân miên man. Khi kết hợp cùng vòng eo được nhấn gọn, vóc dáng của nữ diễn viên càng thêm cân đối. Sắc xanh cobalt cũng là lựa chọn thú vị, vừa đủ nổi bật vừa tạo cảm giác cá tính, phóng khoáng.

Nhưng điều khiến khoảnh khắc này được chú ý không chỉ nằm ở cách ăn mặc. Tôn Thiên vốn sở hữu chiều cao khoảng 1m72 cùng vóc dáng thanh mảnh, tỷ lệ cơ thể cân đối. Đặc biệt, nữ diễn viên có phần vai khá đẹp, cổ cao, lưng thẳng và đôi chân dài nổi bật. Khi diện những thiết kế rộng rãi, cô vẫn giữ được cảm giác gọn gàng, thanh thoát nhờ tư thế đứng và cách di chuyển tự nhiên. Ngay cả trong một đoạn video chất lượng không quá cao, không có ánh sáng hay góc máy được tính toán kỹ lưỡng, vóc dáng của người đẹp vẫn khiến dân tình "đổ rạp".

Đôi chân dài miên man của nữ diễn viên tiếp tục phát huy lợi thế với set đồ này.

Trên mạng xã hội, nhiều người thích thú trước phong thái có phần lạnh lùng, điềm tĩnh của Tôn Thiên. Không ít bình luận cho rằng cô mang khí chất của một fashionista thực thụ: không cần cố gắng thể hiện, chỉ cần bước đi hay chỉnh lại kính cũng đủ tạo cảm giác như đang thực hiện một buổi chụp hình thời trang. Đây cũng là kiểu sức hút khá đặc trưng của nữ diễn viên, khi vẻ ngoài trẻ trung, có phần ngọt ngào được kết hợp với phong thái trưởng thành và cá tính.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Tôn Thiên khiến công chúng chú ý nhờ lợi thế hình thể. Những tạo hình trong dự án phim mới Phía Trên Rực Rỡ cũng liên tục trở thành đề tài bàn luận. Trong phim, cô đảm nhận vai Chu Thiên Na, một nữ minh tinh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nhưng phải đối diện với những biến cố trong đời sống cá nhân. Nhân vật có hình ảnh gắn liền với giới giải trí và những cuộc chơi quyền lực, vì vậy trang phục cũng được xây dựng theo hướng trưởng thành, sắc sảo và có phần quyến rũ.

Điểm chung của những tạo hình này là đều khai thác rất tốt tỷ lệ cơ thể của Tôn Thiên. Với chiều cao 1m72, phần thân trên thanh mảnh và đôi chân thẳng, nữ diễn viên có lợi thế khi diện những thiết kế ôm sát hoặc có đường cắt xẻ.

Chưa lên sóng nhưng khả năng "cân đồ" của Tôn Thiên trong phim mới đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Tạo hình gây chú ý nhất gần đây phải kể đến bộ sườn xám đen ôm sát đầy quyến rũ. Thiết kế có phần cổ cao, dáng ôm sát cơ thể, đường xẻ tà bên hông và đặc biệt là chi tiết khoét lưng rộng, trang trí bằng một bông hồng đen nổi chạy dọc sống lưng. Sự kết hợp giữa phom dáng truyền thống và những khoảng hở táo bạo giúp bộ trang phục vừa mang nét cổ điển, vừa có vẻ đẹp lạnh lùng, gợi cảm. Đặc biệt, "cặp kiếm" trứ danh dài 1m1 của Tôn Thiên còn dài đến độ nhiều người tưởng hình ảnh này đã photoshop quá tay.

Tạo hình diện sườn xám khoe trọn đôi chân cực phẩm của Tôn Thiên.

Khoảnh khắc chứng minh body ảo như đồ họa hoàn toàn 100% của Tôn Thiên khi đứng cạnh người khác, với vòng eo cao gần ngang ngực người xung quanh.

Một trong những yếu tố khác góp phần tạo nên vóc dáng đặc trưng của ngôi sao Đâu Xuân Tươi Sáng là nền tảng ballet. Nữ diễn viên từng có thời gian theo học múa ballet trước khi theo đuổi diễn xuất. Đây cũng là bộ môn đòi hỏi sự kiểm soát cơ thể, khả năng giữ thăng bằng và tư thế chuẩn xác, kết hợp với tập luyện sức mạnh, cardio và Pilates giúp Tôn Thiên trở thành một trong những mỹ nhân có body đỉnh nhất Cbiz hiện nay.

Tôn Thiên rất chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn để giữ dáng.

Nhìn lại, từ những tạo hình chỉn chu trên màn ảnh đến khoảnh khắc ngẫu nhiên tại hậu trường, Tôn Thiên đều cho thấy khả năng biến trang phục thành một phần của khí chất cá nhân. Cô không nhất thiết phải diện những món đồ quá phức tạp để thu hút ánh nhìn. Đôi khi, chỉ một set đồ casual và cặp kính râm cũng đủ tạo nên một hình ảnh rất riêng. Có lẽ đây cũng là lý do nữ diễn viên ngày càng được chú ý không chỉ bởi diễn xuất mà còn nhờ phong cách thời trang và vóc dáng nổi bật.

Body "10 điểm không có nhưng" giúp Tôn Thiên nhiều lần viral MXH.

Ảnh: Weibo, Instagram.