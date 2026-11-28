Đằng sau vẻ ngoài tươi tắn, cuộc đời nữ diễn viên này lại đầy nước mắt.

Từng là gương mặt đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả yêu mến qua hình tượng Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3, Huỳnh Dịch lại có cuộc đời riêng đầy sóng gió. Đằng sau ánh hào quang nghệ thuật, nữ diễn viên phải trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, vướng cáo buộc bạo hành gia đình từ chồng cũ, đối mặt với những cuộc chiến pháp lý dai dẳng và gánh khoản nợ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ sau khi sinh con.

Mới đây, ngày 24/11, Huỳnh Dịch khiến công chúng chú ý khi đăng tải một đoạn video được thực hiện bằng công nghệ AI, tái hiện hành trình 30 năm cuộc đời và sự nghiệp. Không đơn thuần là những thước phim nhìn lại quá khứ, video còn hé lộ nhiều biến cố từng khiến nữ diễn viên rơi vào giai đoạn khó khăn nhất: đổ vỡ hôn nhân, tổn thương tinh thần, áp lực tài chính và những tranh cãi bủa vây từ dư luận.

Huỳnh Dịch từng là nàng Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3. Ảnh: Weibo

Đi kèm đoạn video, Huỳnh Dịch viết một dòng trạng thái đầy suy ngẫm: "Kịch bản có thể viết lại, nhưng cuộc đời chỉ có thể từng bước đi qua". Nữ diễn viên cho rằng khi gặp phải những cú vấp ngã, con người không nhất thiết phải ép bản thân đứng dậy ngay lập tức. Đôi khi, điều cần thiết là cho mình thời gian nghỉ ngơi, chấp nhận những tổn thương và kiên nhẫn chờ đợi ngày khó khăn qua đi.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã không rời bỏ mình, luôn ở bên động viên và ủng hộ trong quãng thời gian bản thân chạm đáy. Những chia sẻ này khiến nhiều người không khỏi tò mò về hành trình đầy trắc trở mà nữ diễn viên đã trải qua.

Cuộc đời của nữ diễn viên đều trắc trở. Ảnh: Weibo

2 cuộc hôn nhân chóng vánh, đều kết thúc trong đổ vỡ

Đường tình duyên của Huỳnh Dịch được đánh giá là lận đận. Nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân, nhưng cả hai đều không thể đi đến một cái kết viên mãn. Năm 2009, khi đang hoạt động trong làng giải trí, Huỳnh Dịch bất ngờ kết hôn với Khương Khải, một nhà đầu tư tài chính. Đáng chú ý, cả hai chỉ quen biết nhau khoảng 41 ngày trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Cuộc tình diễn ra chóng vánh khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chẳng kéo dài được lâu. Chỉ một năm sau ngày cưới, Huỳnh Dịch và Khương Khải đã quyết định đường ai nấy đi. Không có một mái ấm bền vững như mong đợi, nữ diễn viên bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ sau thời gian ngắn chung sống.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Huỳnh Dịch không kéo dài lâu. Ảnh: Weibo

Đến năm 2012, Huỳnh Dịch tiếp tục kết hôn với doanh nhân Hoàng Nghị Thanh. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng là Hoàng Thiên Linh tại Mỹ. Tưởng rằng đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế lại mở ra chuỗi biến cố nghiêm trọng hơn trong cuộc đời nữ diễn viên.

Tố chồng bạo hành, cuộc chiến ly hôn căng thẳng trên mạng xã hội

Năm 2014, khi cuộc hôn nhân thứ hai vẫn chưa chính thức kết thúc, Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh đã xảy ra màn đối đầu gay gắt trước công chúng. Nữ diễn viên công khai những hình ảnh, biên bản trình báo cảnh sát cùng giấy chứng nhận thương tích để tố cáo chồng có hành vi bạo hành gia đình. Những tài liệu được cô đưa ra khiến vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận Trung Quốc.

Trước các cáo buộc từ vợ, Hoàng Nghị Thanh lên tiếng phủ nhận, đồng thời đưa ra những lời công kích ngược lại Huỳnh Dịch. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng leo thang, không chỉ dừng lại ở những màn tranh cãi trên mạng xã hội mà còn kéo theo hàng loạt thủ tục pháp lý liên quan đến ly hôn và quyền nuôi con.

Người chồng thứ hai bạo hành nữ diễn viên. Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, những tranh chấp giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh con gái chung còn rất nhỏ. Cuối cùng, vào tháng 10/2014, Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Theo phán quyết, quyền giám hộ con gái thuộc về Huỳnh Dịch, trong khi Hoàng Nghị Thanh được bảo đảm quyền thăm nom. Như vậy, chỉ sau khoảng 2 năm chung sống, cuộc hôn nhân thứ hai của nữ diễn viên cũng khép lại bằng những tranh chấp căng thẳng và nhiều tổn thương.

Sau khi ly hôn, những ồn ào giữa Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh vẫn chưa thực sự chấm dứt. Hoàng Nghị Thanh tiếp tục đăng tải nhiều nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó có những phát ngôn bị cho là bịa đặt và xúc phạm danh dự người khác.

Hoàng Nghị Thanh là "kiếp nạn" của Huỳnh Dịch. Ảnh: Weibo

Đến tháng 7/2020, vụ việc liên quan đến Hoàng Nghị Thanh tiếp tục gây chấn động khi tòa án tại Thượng Hải tuyên phạt người này 15 năm tù về tội buôn bán ma túy. Ngoài án tù, Hoàng Nghị Thanh còn bị tước quyền chính trị trong 3 năm và tịch thu tài sản trị giá 50.000 nhân dân tệ (193 triệu đồng).

Sau đó, bản án về hành vi phỉ báng cũng được cộng dồn. Tổng hợp các hình phạt, mức án cuối cùng mà Hoàng Nghị Thanh phải chấp hành là 16 năm tù giam. Những diễn biến này một lần nữa khiến câu chuyện hôn nhân đầy sóng gió của Huỳnh Dịch được nhắc lại. Từ một nữ diễn viên nổi tiếng, cô từng phải trải qua những cuộc đấu tố công khai, tranh chấp pháp lý và áp lực dư luận kéo dài, trong khi vẫn phải chăm sóc, nuôi dạy con gái.

Gánh khoản nợ hàng chục triệu nhân dân tệ sau khi sinh con

Không chỉ chịu tổn thương trong chuyện tình cảm, Huỳnh Dịch còn tiết lộ những áp lực tài chính nặng nề mà bản thân từng phải đối mặt. Theo đoạn video mới đăng tải, sau khi sinh con, nữ diễn viên rơi vào tình cảnh gánh khoản nợ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ, tương đương hàng chục tỷ đồng Việt Nam.

Đây là một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong video nhìn lại 30 năm cuộc đời của Huỳnh Dịch. Thời điểm đó, cô vừa phải đối diện với những biến động trong đời sống hôn nhân, vừa phải giải quyết bài toán kinh tế và những hệ lụy từ các tranh cãi cá nhân.

Nữ diễn viên còn phải trả nợ hàng chục triệu tệ. Ảnh: Weibo

Đối với một người phụ nữ vừa sinh con, việc phải cùng lúc gánh vác trách nhiệm làm mẹ, xử lý khủng hoảng gia đình và tìm cách vượt qua áp lực tài chính chắc chắn là thử thách không nhỏ. Những khó khăn này cũng góp phần lý giải vì sao Huỳnh Dịch mô tả một giai đoạn trong cuộc đời mình là thời điểm chạm đáy.

Dù vậy, trong video lần này, nữ diễn viên không lựa chọn kể lại quá khứ bằng thái độ bi lụy hay trách móc. Thay vào đó, cô nhìn nhận những biến cố như một phần không thể tách rời của hành trình trưởng thành. Thông điệp mà Huỳnh Dịch muốn gửi gắm cũng khá rõ ràng: con người có thể trải qua thất bại, có thể tổn thương và mất phương hướng, nhưng không cần phải ép mình vượt qua tất cả trong một sớm một chiều.

Từ hình tượng "Tiểu Yến Tử" tinh nghịch, lạc quan trên màn ảnh đến người phụ nữ từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị chồng cũ tố cáo và tố cáo ngược lại, vướng vào tranh chấp kéo dài cùng khoản nợ khổng lồ, cuộc đời Huỳnh Dịch là hành trình nhiều thăng trầm.

Sau tất cả, điều đáng chú ý trong chia sẻ ngày 24/11 không nằm ở những biến cố mà cô từng trải qua, mà ở cách nữ diễn viên nhìn lại chúng. Với Huỳnh Dịch, quá khứ có thể đầy những trang buồn, nhưng cuộc đời vẫn còn những chương tiếp theo. Và đôi khi, mạnh mẽ không phải là chưa từng gục ngã, mà là biết cho mình thời gian để bước tiếp sau những tổn thương.

Hiện Huỳnh Dịch mạnh mẽ làm mẹ đơn thân. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo