Đội bóng vừa hòa Malaysia bất ngờ giành vé tham dự VCK World Cup

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam (14/10), tuyển Cape Verde (Cabo Verde) đã xuất sắc đánh bại tuyển Eswatini với tỉ số 3-0, qua đó giành ngôi nhất bảng D vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Với 23 điểm sau 10 trận, tuyển Cape Verde nhiều hơn tuyển Cameroon 4 điểm. Đây là bất ngờ lớn, bởi Cameroon là đội bóng sở hữu những ngôi sao như Bryan Mbeumo, Andre Onana…, từng 5 lần vô địch châu Phi và 8 lần dự World Cup.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng đảo quốc này giành quyền tham dự World Cup. Với diện tích 4.033 km 2 (lớn hơn Hà Nội 1,2 lần), dân số chỉ khoảng 524.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ sau Iceland vào năm 2018.

Các tuyển thủ Cape Verde ăn mừng tấm vé lịch sử.

Người dân Cape Verde đổ ra đường ăn mừng.

Tuyển Cape Verde từng gây tiếng vang ở đấu trường châu lục khi vào tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) ngay lần đầu tiên tham dự năm 2013, và lặp lại thành tích đó tại giải năm 2023. Trên bảng xếp hạng FIFA, họ đang đứng thứ 70 thế giới — con số phản ánh đúng đà tiến bộ mạnh mẽ của nền bóng đá non trẻ này.

Đáng chú ý, giữa năm 2025, Cape Verde từng có hai trận giao hữu tại Malaysia, trong đó họ hòa 1-1 ngày 29/5 và thắng đậm 3-0 ngày 3/6.

Điểm tựa lớn của tuyển Cape Verde nằm ở tinh thần đoàn kết của cộng đồng kiều dân trải khắp châu Âu. Nhiều cầu thủ sinh ra hoặc trưởng thành ở Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ireland đã chọn khoác áo đội tuyển quê cha/mẹ, ông/bà mình.

Cùng với đó, đứng sau thành công này còn là HLV Bubista, 55 tuổi, người từng là tuyển thủ quốc gia và lên nắm quyền từ năm 2020. Ông xây dựng đội hình giàu kỷ luật, chơi chắc chắn và tận dụng tối đa sức mạnh tập thể. Dù từng trải qua thất bại ở vòng loại AFCON, Liên đoàn Bóng đá Cape Verde vẫn kiên định đặt niềm tin vào Bubista – và giờ đây họ đã được đền đáp bằng tấm vé lịch sử tới World Cup 2026.

HLV Bubista giúp bóng đá Cape Verde tạo nên kỳ tích.

Với kỳ tích này, Cape Verde trở thành đội tuyển thứ 22 giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau – cùng các đại diện châu Phi khác như Ghana, Ai Cập, Tunisia, Morocco và Algeria.

Trong khi đó, tuyển Cameroon (hạng 52 FIFA) sẽ phải chờ đợi kết quả ở 8 bảng đấu còn lại để xem mình có lọt vào top 4 đội nhì xuất sắc nhất hay không. Tại đây, 4 đội được chia thành 2 cặp, đấu loại trực tiếp để chọn ra 1 đại diện của châu Phi dự vòng play-off liên lục địa.

Vòng đấu này có sự góp mặt của 6 đội bóng (mỗi khu vực châu Á, châu Đại Dương, châu Phi và Nam Mỹ có 1 đội, riêng khu vực CONCACAF có 2 đội).

4 đội có thứ hạng FIFA thấp hơn sẽ chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. 2 đội thắng tiếp tục được bốc thăm với 2 đội có thứ hạng FIFA cao hơn, chia làm 2 cặp đấu để tìm ra 2 tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026.

Vòng play-off liên lục địa sẽ chỉ có 1 lượt trận và được tổ chức tại một hoặc nhiều quốc gia chủ nhà World Cup 2026 (Mỹ, Canada, Mexico).