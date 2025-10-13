HLV Kim Sang-sik: "Tuyển Việt Nam sút 20 lần chỉ vào 3, đó thực sự là vấn đề"

“Tôi nghĩ rằng Nepal sẽ tiếp tục chơi phòng ngự, lùi sâu bên phần sân nhà trong trận lượt về. Chính vì thế, trong những buổi tập đã qua tôi yêu cầu các cầu thủ phải tự tin trong khâu dứt điểm, hàng công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý hơn”, HLV Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo vào chiều tối nay (13/10).

Tuyển Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm. (Ảnh: Nhật Anh)

Vào lúc 19h30 tối mai, tuyển Việt Nam sẽ tái đấu Nepal trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này được diễn ra trên sân Thống Nhất, do tuyển Nepal quyết định chọn sân bóng này để tổ chức trận lượt về.

Trong cuộc đọ sức trên sân Gò Đậu (Bình Dương) cách đây 4 ngày, tuyển Việt Nam đã có được thắng lợi với tỉ số 3-1. Tuy nhiên việc đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội và để thủng lưới từ quả đá phạt (treo bóng đánh đầu) khiến HLV Kim Sang-sik chưa thể yên lòng. Ông nhấn mạnh:

“Ở trận trước, theo thống kê tuyển Việt Nam có 20 cơ hội dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Đó thực sự là vấn đề. Để đạt hiệu quả như mong muốn thì các cầu thủ phải chính xác. Bên cạnh đó, các tình huống cố định cần chuẩn bị tốt hơn. Tôi tin học trò của mình đủ năng lực làm điều đó”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: “Tuyển Việt Nam không được phép để thủng lưới ở trận đấu với Nepal một lần nữa và cần sự tập trung cao nhất. Khả năng Bùi Tiến Dũng không thể ra sân vì chấn thương ở trận lượt đi. Tuy nhiên, tôi cũng đã có những phương án thay thế tốt nhất, đảm bảo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra”.

HLV Kim Sang-sik chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Trả lời về việc chưa sử dụng nhóm cầu thủ U23 ở trận đấu trước, HLV Kim Sang-sik cho biết:

“Tôi và cộng sự đề cao sự an toàn nên chưa sử dụng những cầu thủ trẻ này. Trận lượt về tôi chưa thể tiết lộ rõ, nhưng cũng đang lên phương án sử dụng các cầu thủ U23 Việt Nam cho trận đấu tới. Họ hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh.”

Lần đầu tiên dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Thống Nhất, thầy Kim cũng gửi lời nhắn tới người hâm mộ TP.HCM: “Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi dẫn dắt tuyển Việt Nam được đá trên sân Thống Nhất, chính vì thế tôi mong rằng toàn đội sẽ cống hiến cho khán giả ở đây một trận đấu hay.”

Cùng có mặt chia sẻ trước trận, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh – người mở tỉ số ở lượt đi – bày tỏ: “Mục tiêu quan trọng nhất là giúp tuyển Việt Nam chiến thắng, còn kỷ lục hay là người ghi được bao nhiêu bàn thắng không phải quan trọng đối với tôi”.