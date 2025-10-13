Tuyển Việt Nam thắng áp đảo Thái Lan, xuất sắc lên ngôi vô địch thế giới

Các bi thủ nữ của Việt Nam vừa mang về tin vui lớn cho thể thao nước nhà khi xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải bi sắt vô địch thế giới 2025, diễn ra tại Pháp – cái nôi của môn thể thao này.

Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển bi sắt Việt Nam đang có mặt tại Pháp, các cô gái Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng và khép lại trận chung kết vào tối muộn ngày 12/10 (giờ Việt Nam) với chiến thắng thuyết phục 13-1 trước Thái Lan.

Bi sắt Việt Nam xuất sắc giành chức vô địch thế giới. (Ảnh: Đặng Xuân/SGGP)

Giải bi sắt vô địch thế giới 2025 quy tụ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở hai nội dung: bộ ba nữ và kỹ thuật nữ. Việt Nam cử hai đội tham dự – Việt Nam 1 và Việt Nam 2 – gồm các bi thủ: Nguyễn Thị Hiền, Lại Thị Dung, Nguyễn Thị Thi, Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trịnh Thị Kim Thanh và Lê Ngọc Như Ý.

Hai đội Việt Nam nhanh chóng thể hiện phong độ vượt trội khi cùng lọt vào tứ kết. Ở cuộc “nội chiến” tại vòng này, Việt Nam 2 giành chiến thắng trước đồng đội 13-3 để tiến vào bán kết. Tiếp đó, họ đánh bại đội tuyển Bỉ 13-10 để góp mặt trong trận tranh HCV.

Đụng độ kình địch Thái Lan ở chung kết, đội Việt Nam 2 tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thắng áp đảo 13-1, qua đó mang về tấm HCV thế giới danh giá.

Trước đó, ở nội dung kỹ thuật nữ, tuyển thủ Thạch Thị Lan Anh dừng bước tại tứ kết sau khi thua Choochuay Kantaros (Thái Lan) 21-34. Nữ VĐV Thái Lan này sau đó lên ngôi vô địch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên bi sắt nữ Việt Nam bước lên đỉnh thế giới. Năm 2023, đội tuyển cũng từng giành HCV tại Pháp, khẳng định vị thế ngày càng vững vàng của Việt Nam trong làng bi sắt quốc tế.

Tuyển bi sắt nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch thế giới.

Theo kế hoạch ban đầu, môn bi sắt sẽ có mặt tại SEA Games 33 ở Thái Lan. Tuy nhiên, do Hiệp hội Bi sắt Thái Lan vướng sai phạm, Liên đoàn Bi sắt thế giới (FIPJP) đã không cấp phép cho nước này tổ chức.

Dù vậy, Thái Lan vẫn đang tích cực làm việc với FIPJP để đưa bi sắt trở lại SEA Games vào tháng 12 tới. Nếu điều này thành hiện thực, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến thêm một tấm HCV khu vực, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong năm 2025.