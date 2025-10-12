Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức"

“Sự phát triển của bóng đá Malaysia luôn bị cản trở bởi bộ máy quản lý. Ở Thái Lan, chúng tôi được thuê để làm việc. Nếu thất bại, chúng tôi bị sa thải, nhưng quan trọng là chúng tôi không bị can thiệp chuyên môn”, HLV kỳ cựu người Anh Steve Darby nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Timesport (Malaysia).

Ở tuổi 70, HLV Darby hiểu rất rõ bóng đá Malaysia nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Ông đã dành hơn ba thập kỷ gắn bó với giải VĐQG Malaysia M-League, từng giúp CLB Johor vô địch Cúp Quốc gia năm 1998, và dẫn dắt Perak lẫn Kelantan.

Vị chiến lược gia này cũng từng là HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam (2001-2002), trợ lý HLV đội tuyển Thái Lan (2008-2009), HLV trưởng U23 Thái Lan (2009), rồi dẫn dắt tuyển Lào (2015-2016). Quãng thời gian làm việc này HLV đủ để Steve Darby nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa bóng đá Malaysia và các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á.

HLV Steven Darby cho thấy ông vẫn luôn đau đáu với bóng đá Malaysia.

BỘ MÁY QUẢN LÝ NỀN BÓNG ĐÁ CÓ VẤN ĐỀ

Chia sẻ với Timesport, HLV Steve Darby khẳng định ông đã ở Malaysia đủ lâu để tận mắt chứng kiến sự quan liêu của bộ máy quản lý đã kìm hãm sự phát triển của bóng đá nước này ra sao.

Ông nhớ lại những cuộc tranh cãi gay gắt với các nhân vật có tiếng về việc không chịu trả lương cầu thủ, hay những người lãnh đạo bóng đá đặt quyền lực lên trên năng lực chuyên môn.

“Câu hỏi lớn nhất dành cho giới quản lý là: Ai thực sự điều hành? Nếu chủ tịch hoặc tổng thư ký các liên đoàn bóng đá có liên quan, họ nên từ chức. Còn nếu họ để người khác ra quyết định thay, thì có lẽ họ không đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí đó”, HLV Steve Darby nói.

Scandal 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia khiến bóng đá nước này chao đảo.

Phát biểu của chiến lược gia người Anh được đưa ra trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị FIFA xử phạt, còn 7 cầu thủ nhập tịch bị treo giò 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ. Nhưng theo HLV Steve Darby, đây không phải vấn đề mới, mà là chu kỳ lặp lại của những sai lầm cũ.

“Bộ máy quản lý chất lượng, có đủ tầm nhìn và năng lực là điều thiết yếu cho sự phát triển của một nền bóng đá. Các nhà lãnh đạo nên thuê các chuyên gia và để cho họ được thực sự làm việc. Nếu họ thất bại, hãy sa thải, nhưng tuyệt đối đừng can thiệp vào chuyên môn. Người ta đừng nên dạy thợ máy hay nha sĩ phải làm việc như thế nào!”.

HLV Steve Darby cho rằng ở Đông Nam Á, có những nền bóng đá điều kiện kinh tế kém hơn Malaysia nhưng vẫn có sự tiến bộ nhờ khâu quản trị minh bạch. Ông lấy LĐBĐ Lào làm ví dụ tiêu biểu.

“Liên đoàn bóng đá Lào đã làm rất tốt trong việc huy động tài chính dù là tiềm lực kinh tế của họ không quá dồi dào. Ngân sách từ FIFA và AFC được dùng cho phát triển cầu thủ và cơ sở vật chất. Với một đất nước nhỏ, họ đang làm rất tốt và sẽ còn phát triển”, HLV Darby khẳng định.

Theo ông, tuyển Malaysia có mọi yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, từ tài năng đến tiềm lực kinh tế, nhưng giờ lại đang thiếu những nhà lãnh đạo có tầm nhìn dài hạn. Điều này khiến bóng đá Malaysia cứ mãi giậm chân tại chỗ.

Tuyển Malaysia khó tránh khỏi việc bị xử thua ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

BÓNG ĐÁ MALAYSIA CẦN THAY ĐỔI

Dù chỉ trích gay gắt, tình cảm của Steve Darby dành cho bóng đá Malaysia vẫn không hề thay đổi. Ông nói với sự trân trọng về những người đã từng làm việc cùng, và nhớ mãi bài học ông nhận được từ Ahmad Mohamad, Giám đốc CLB Johor trong mùa giải 1998 lịch sử.

“Ahmad dạy tôi phải giống như cây tre, biết uốn cong nhưng không gãy. Tôi từng thấy nhiều nhà quản lý vì cái tôi mà can thiệp vào công việc của HLV, rồi khiến họ bị sa thải. Ahmad giúp tôi hiểu rằng, không phải trận chiến nào cũng cần thắng”, HLV 70 kể lại.

HLV Steve Darby hi vọng bóng đá Malaysia sẽ có những thay đổi sau cú sốc lớn lần này.

Theo ông Darby, triết lý ấy vẫn nguyên giá trị cho bóng đá Malaysia hôm nay: biết thích nghi và phát triển, nhưng không đánh mất bản lĩnh và tinh thần.

“Để vươn tới đẳng cấp cao nhất, yếu tố quan trọng nhất là ý chí thép. Có rất nhiều cầu thủ tài năng, nhưng chỉ những người có bản lĩnh mới đứng trên đỉnh.

Về mặt kỹ thuật, cầu thủ Malaysia không thua kém ai trên thế giới. Nhưng tâm lý là rào cản. Để trở thành một VĐV đỉnh cao không hề dễ, đặc biệt trong môi trường đòi hỏi bạn phải có sự khéo léo về cả các ứng xử không nằm trong phạm vi chuyên môn”.

Dù vậy, HLV Steve Darby vẫn tin bóng đá Malaysia có thể tìm lại sức mạnh thực sự của mình.

“Tình yêu bóng đá của người Malaysia là chân thành. Không ai có thể phủ nhận nó được. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để thắng trận, mà còn cần thêm bản lĩnh và sự chính trực”, ông kết lại.