Mất vé World Cup, tuyển Indonesia còn nhận thêm tin kém vui từ FIFA, Malaysia hưởng lợi

Trận thua 0-1 trước Iraq vào rạng sáng nay không chỉ khiến tuyển Indonesia chính thức dừng bước ở vòng loại World Cup, mà còn làm cho đội bóng này bị trừ 6,53 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Tính cả trận thua 2-3 khi gặp Ả Rập Xê Út hôm 9/10, tuyển Indonesia mất tổng cộng 13,21 điểm sau loạt trận FIFA Days tháng 10. Điều này khiến đội bóng Xứ vạn đảo tụt 4 hạng, rơi xuống vị trí 123 thế giới.

Những thay đổi trên cũng làm cho tuyển Indonesia đánh mất vị trí top 3 Đông Nam Á vào tay tuyển Malaysia. Nhờ trận thắng Lào 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng có biệt danh “Những chú hổ Mã Lai” được cộng 6,77 điểm, tăng 4 bậc để vươn lên xếp hạng 119 thế giới (chính là vị trí trước đó của tuyển Indonesia).

Vào ngày 14/10 tới, tuyển Malaysia sẽ tái đấu Lào tại Kuala Lumpur. Đây là cơ hội tốt để đội bóng này tiếp tục gia tăng điểm số trên bảng xếp hạng FIFA (lại được cộng thêm 6,77 điểm nếu thắng trận). Điều đó có thể giúp đoàn quân của HLV Peter Cklamovski tiến thêm ít nhất 1 bậc.

Tuyển Indonesia dù nỗ lực nhập tịch hàng loạt cầu thủ gốc Hà Lan nhưng cũng không thể hiện thực hóa mục tiêu tham dự World Cup 2026.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng án phạt xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal vì dùng cầu thủ trái quy định hiện vẫn đang treo lơ lửng trên đầu tuyển Malaysia. Vụ việc này có thể còn kéo dài và hạn chót để Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra phán quyết là ngày 31/3/2026 (lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027).

Khi ấy, tuyển Malaysia sẽ bị mất toàn bộ số điểm được cộng trước đó khi thắng Nepal (8,56 điểm) và Việt Nam (13,99 điểm), đồng thời bị trừ tiếp số điểm tương đương (do bị xử thua).

Việc giảm tới 45,1 điểm chắc chắn sẽ khiến “Những chú hổ Mã Lai” tụt hạng sâu. Đó là chưa kể đến việc bị xử thua 2 trận nói trên làm cho tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027.

Tuyển Malaysia khó tránh được việc bị xử thua.

Với tuyển Việt Nam, trận thắng Nepal hôm 9/10 vừa qua giúp đội được cộng 6,98 điểm, tăng 1 bậc lên hạng 113 thế giới. Nếu tiếp tục thắng trong trận tái đấu vào ngày 14/10 tới, đội quân của HLV Kim Sang-sik có thể tăng thêm từ 2-3 bậc nữa.

Ngoài ra, nếu được xử thắng tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ cộng thêm 27,98 điểm (không bị trừ 13,99 điểm nữa và được cộng số điểm tương đương), qua đó tiếp cận top 100 FIFA (vị trí dự tính trong khoảng 104-106).