HLV Nepal bất ngờ cầu viện "ông trời", mong có mưa lớn để dễ làm điều này với tuyển Việt Nam

“Tôi mong trời mưa càng to càng tốt. Trước khi đến Việt Nam, chúng tôi đã thi đấu tại Bangladesh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Một số cầu thủ còn đang chơi ở giải vô địch Bangladesh nên đã quen với việc thi đấu dưới mưa”, HLV Matt Ross của tuyển Nepal nói trong buổi họp báo vào tối nay (13/10).

Theo HLV người Úc, điều kiện thời tiết như vậy sẽ giúp các cầu thủ Nepal hạn chế sức mạnh kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam và tạo ra cơ hội cho lối chơi bóng dài, tranh chấp mạnh mẽ mà ông đang xây dựng. Điều này sẽ giúp tuyển Nepal có hi vọng ghi bàn, thậm chí có điểm số đầu tiên tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Matt Ross cho biết tuyển Nepal đã tập trung cải thiện khả năng tận dụng các tình huống cố định – điều giúp họ ghi bàn ở trận lượt đi:

“Đội đã tập kỹ các bài phối hợp cố định và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa thế mạnh này để tìm lợi thế trên sân Thống Nhất”.

Tuyển Nepal quyết gây bất ngờ trong trận tái đấu. (Ảnh: Nhật Anh)

Nhìn lại trận lượt đi thua 1-3 tại sân Gò Đậu hôm 9/10 vừa qua, HLV Matt Ross khẳng định ông vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò. Theo nhà cầm quân 43 tuổi, nếu không nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp một trong trận lượt đi, cục diện có thể đã khác:

“Nếu không bị mất người, chúng tôi đã có thể kiểm soát thế trận tốt hơn thay vì chịu quá nhiều sức ép.

Các cầu thủ Nepal khá thất vọng khi thua đội tuyển Việt Nam 1-3 ở trận lượt đi. Nhưng tôi đã bảo họ rằng chẳng có gì phải buồn khi các bạn đã nỗ lực và thi đấu tốt. Trước trận ngày mai, chúng tôi đã có những phân tích, rút kinh nghiệm để có một trận lượt về ổn hơn trước đội tuyển Việt Nam”, ông nói.

HLV Matt Ross cũng thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về đẳng cấp và giá trị đội hình giữa hai đội: “Tôi chia sẻ với các cầu thủ rằng giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Việt Nam gấp 3-4 lần của cầu thủ Nepal, nên chúng tôi cần phải cố gắng hơn ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ phải thật nỗ lực để có điểm trong cuộc so kè này”.

Hàng thủ Nepal rút ra nhiều bài học sau khi bị tuyển Việt Nam ghi 3 bàn vào lưới. (Ảnh: Nhật Anh)

Thủ môn kiêm đội trưởng Kiran Chemjong, người đã chơi nổi bật ở trận lượt đi, cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tại TP.HCM.

“Cầu thủ Việt Nam có những pha tạt bóng từ hai biên rất chất lượng. Chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi và hướng tấn công của họ. Hy vọng điều đó sẽ giúp đội chơi tốt hơn trong trận tới. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành điểm, như một món quà dành cho người hâm mộ quê nhà.”

Trận lượt về giữa Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, trong khuôn khổ bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-1 trước đại diện Nam Á.