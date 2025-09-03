Đội bóng Đông Nam Á gây sốc ở giải châu Á, tạo nên cục diện khó lường tại bảng đấu có Nhật Bản

Trên sân Thuwunna chiều nay (3/9), bảng B vòng loại U23 châu Á 2026 mở màn bằng cuộc đấu giữa chủ nhà U23 Myanmar và U23 Kuwait.

Xét về tương quan lực lượng, U23 Kuwait được đánh giá cao hơn dù phải chơi trên sân khách. Ở cấp độ ĐTQG, Kuwait hiện xếp hạng 138 thế giới, hơn tuyển Myanmar tới 22 bậc. Điều này khiến giới chuyên môn tin vào khả năng U23 Kuwait sẽ tạo ra được sự khác biệt trước U23 Myanmar. Tuy nhiên thực tế đã không diễn ra như vậy.

U23 Myanmar tạo nên bất ngờ đầu tiên tại bảng B.

Việc được thi đấu trên sân nhà, cộng thêm tiết trời oi nóng hơn 30 độ tại Yangon trở thành lợi thế không nhỏ cho U23 Myanmar. Các cầu thủ Kuwait dường như chưa thể thích nghi hoàn toàn với tiết trời tại đây nên khởi đầu khá chậm. U23 Myanmar kiểm soát bóng tốt hơn trong nửa đầu hiệp 1, khiến cho đối thủ phải lùi sâu đội hình.

Đến nửa sau hiệp đấu, đội bóng Tây Á dần lấy lại thế trận. Thế nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm mà U23 Kuwait tạo ra lại khá ít ỏi. Những pha bóng nguy hiểm chủ yếu đến nhờ những quả phạt cố định. Tuy nhiên hàng thủ U23 Myanmar đã bình tĩnh hóa giải.

U23 Myanmar ra quân tương đối ấn tượng.

Bước sang hiệp 2, U23 Kuwait chơi chủ động ngay từ đầu. Ở chiều ngược lại, U23 Myanmar chấp nhận lùi đội hình về đá phòng ngự phản công, rình dập chờ thời cơ.

Đội chủ nhà cũng không ngần ngại đá rắn để ngăn cản thế tấn công của U23 Kuwait. U23 Myanmar có tổng cộng 19 lần phạm lỗi trong cả trận. Tuy nhiên đội bóng này cũng tỏ ra tinh quái khi điểm phạm lỗi đều diễn ra xa khung thành, khiến cho những pha bóng cố định của U23 Kuwait giảm đi sự nguy hiểm.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 0-0. Đây là kết quả gây bất ngờ không nhỏ và sẽ khiến cục diện bảng B trở lên khó lường. Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 6/9 tới, U23 Myanmar sẽ gặp U23 Nhật Bản, còn U23 Kuwait gặp U23 Afghanistan.

Theo điều lệ vòng loại U23 châu Á 2026, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé dự vòng chung kết diễn ra tại Ả Rập Xê Út.