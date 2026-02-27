HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Đội bay đến từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026?

Thiên Sơn - Hà Linh |

Ban tổ chức đang nghiên cứu phương án mời các đội bay quốc tế tham gia trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra tháng 12-2026 ở Hà Nội.

