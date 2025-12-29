Đọc yêu cầu công việc với mức lương 112 triệu/tháng, tôi hiểu ra vì sao người giàu ngày càng giàu, thế hệ sau của họ cũng thế

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước một công việc nghe vừa lạ vừa sốc, đó là "làm mẹ hợp đồng" cho các rich kid.

Công việc này được mô tả bằng những từ khóa đầy hấp dẫn như lương tháng khoảng 30.000 NDT (hơn 112 triệu đồng), ở biệt thự hạng sang, đi máy bay khoang thương gia, ở khách sạn cao cấp, thậm chí còn được xuất ngoại theo gia đình chủ thuê như một phần trong "phúc lợi công việc".

Vậy rốt cuộc, "làm mẹ hợp đồng" hay "làm mẹ part-time" là làm gì?

01

Một người trong nghề tên Trương Kỳ đã lần đầu chia sẻ công khai cuộc sống thật phía sau công việc này. Cô hiện nhận mức lương 30.000 NDT/tháng, sống cùng gia đình một cậu bé nhà giàu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ăn ở sinh hoạt chung như người nhà.

Tên gọi chính thức của nghề này là chuyên viên đồng hành trẻ em. Họ được các gia đình có điều kiện thuê với nhiệm vụ duy nhất là giáo dục, đồng hành, kèm cặp toàn diện cho con cái của những gia đình này.

Công việc này chính xác là chuyên gia đồng hành trẻ em cao cấp (Ảnh minh họa: CJ Entertainment)

Thời gian làm việc của Trương Kỳ là... 24/24.

Từ việc tắm rửa, thay quần áo cho "thiếu gia nhà giàu" mỗi sáng đến việc chuẩn bị bữa sáng, đưa cậu bé đến trường và hỗ trợ cậu bé hoàn thành bài tập ở trường, quản lý lịch sinh hoạt, tất cả nằm trong phạm vi công việc của cô.

Thoạt chừng công việc này có vẻ không khó, nhiều người cho rằng nó na ná bảo mẫu toàn thời gian. Tuy nhiên, điều mà những gia đình giàu có tìm kiếm không chỉ có vậy. Trên thực tế, để được chọn, Trương Kỳ phải vượt qua ba vòng tuyển chọn gắt gao, đánh bại hàng chục đối thủ khác. Thứ giúp cô trúng tuyển là tấm bằng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh chuyên nghiệp (TEM-8) và khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, không bị giọng địa phương.

Bởi con của chủ nhà theo học trường quốc tế nên họ yêu cầu Trương Kỳ phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh khi ở bên cạnh đứa trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi đứa trẻ nảy sinh hứng thú với lĩnh vực nào, Trương Kỳ phải lập tức nghiên cứu, tự học chuyên ngành liên quan. Dù đó là một ngoại ngữ hiếm, một môn nghệ thuật hay một kỹ nănng đặc biệt nào, cô đều phải nắm vững kiến thức liên quan trong thời gian ngắn để có thể hướng dẫn lại đứa trẻ.

Do vậy, những người đủ khả năng đảm nhiệm công việc này phải có khả năng học hỏi vượt trội.

Ngoài học tập, cô còn phải chịu trách nhiệm về sức khỏe tinh thần và hướng dẫn hành vi của trẻ. Theo tiết lộ của Trương Kỳ, đứa trẻ mà cô phải chăm sóc khá hung hăng, người chăm sóc trước đó bị dày vò đến mức phải bỏ việc. Gia đình cậu bé chọn Trương Kỳ một phần vì cô có kiến thức về tâm lý học, nhưng việc áp dụng kiến thức đó vào thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

Thời gian đầu, đứa trẻ thường đánh cô, thậm chí làm cô khóc rất nhiều lần. Sau đó, cô tìm ra cách để "chung sống" hòa bình với đứa trẻ đó là đáp trả bằng sự kiên quyết vừa phải và giữ vững lập trường của mình. Sau vài lần, đứa trẻ không còn được nước lấn tới. Cô cũng mở lòng giúp đứa trẻ hiểu rằng nó chỉ cần sự bầu bạn và quan tâm.

Sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ, cô đã tiến hành tư vấn tâm lý dài hạn cho đứa trẻ. Và hành vi bạo lực của cậu bé kia dần biến mất.

02

Từ việc chăm lo những nhu cầu cơ bản như ăn ở, học hành, phát triển năng khiếu đến chăm sóc tâm lý, "chuyên viên đồng hành trẻ em" vừa là "mẹ", vừa là gia sư toàn năng.

Chứng kiến cảnh này, cư dân mạng đã thốt lên: Người giàu không thiếu tiền và họ đã đứa giáo dục lên một tầng cao mới.

Theo số liệu liên quan, năm 2024, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên đồng hành trẻ em tại Trung Quốc tăng hơn 320% so với năm trước đó, mức lương cao nhất dành cho những ứng viên có bằng thạc sĩ có thể lên tới 500.000 NDT/năm (khoảng 1,87 tỷ đồng).

Không thể phủ nhận được rằng tài nguyên gia đình, tầm nhìn và nhận thức của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến một đứa trẻ (Ảnh minh họa: CJ Entertainment)



Một tiến sĩ tâm lý, người đã tham gia nhiều cuộc phỏng vấn, mô tả quá trình này vừa tàn khốc và căng thẳng.

Khả năng ngoại ngữ là yêu cầu cơ bản, IELTS 8.5 cũng chỉ là mức điểm bình thường. Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Pháp, kiến thức về tiếng Thụy Điển và tiếng Tây Ban Nha cũng được đánh giá cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp đến từ các trường đại học danh tiếng như Harvard, Cambridge, Thanh Hoa, Bắc Đại... Có các kỹ năng đặc biệt là một lợi thế, chẳng hạn như chứng chỉ piano cấp 10, chứng chỉ liên quan đến cầu lông hoặc chứng chỉ liên quan đến tâm lý học... Những ứng viên xuất sắc sẽ được các gia đình thượng lưu săn đón.

Khi một đứa trẻ được kèm cặp 24/24 bởi người có học vấn cao như vậy, việc các em trở thành "học sinh toàn diện" gần như là điều hiển nhiên.

Từ đó, nhiều người chợt nhận ra giáo dục chưa bao giờ là cuộc chiến của riêng đứa trẻ. Tài nguyên gia đình, tầm nhìn và nhận thức của cha mẹ mới là thứ quyết định đường dài.

03

Dù khó chấp nhận, nhưng sự thật là bản chất của giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ của bạn. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh là "cuộc đua giáo dục" không chỉ đơn thuần là cuộc đua về tiền. Quan trọng hơn là nó đề cao nhận thức và tinh thần của các bậc phụ huynh, cũng như khả năng lập kế hoạch cho tương lai của con cái họ.

Câu chuyện của Trương Lạc Thiên - hiện tượng mạng gây bão khi đạt 662 điểm trong kỳ thi đại học của Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Nam sinh đỗ Đại học Thanh Hoa theo chương trình "xét tuyển tài năng" và trúng tuyển vào ngành Toán và Toán ứng dụng.

Năm 2024, nam sinh này giành Huy chương Vàng tại Olympic Toán học Trung học cấp Quốc gia. Ngoài ra, nam sinh còn rất đa tài khi sở hữu chứng chỉ đàn tranh cấp 10, là kỳ thủ cờ vây 3 đẳng và giỏi thể thao.

Nhiều người cho rằng Trương Lạc Thiên rất xuất sắc và cảm thấy ghen tị với nam sinh này. Nhưng nếu tìm hiểu về bố mẹ của Trương Lạc Thiên, bạn sẽ thấy mọi việc đều có lý do của nó.

Trương Lạc Thiên là "học bá" từng gây sốt năm 2024 tại Trung Quốc (Ảnh: Sanxiang Metropolis Daily)

Mẹ của Trương Lạc Thiên là giáo viên tiếng Anh. Bà bắt đầu dạy tiếng Anh cho Trương Lạc Thiên khi cậu còn rất nhỏ và đã lên lộ trình học tập chi tiết từ sớm. Bà cũng liên tục tự nâng cao kiến thức để đồng hành cùng con mình tốt hơn.

Trong khi đó, bố Trương Lạc Thiên say mê toán học. Niềm đam mê toán học của ông đã truyền cảm hứng cho Trương Lạc Thiên. Khi Trương Lạc Thiên ôn thi Olympic, bố cậu thường ngồi bên và học cùng con. Đôi khi, ông còn sẵn sàng giải đề đến 2 giờ sáng để có thể kịp thời giải đáp hoặc gợi ý lời giải khi con thắc mắc.

Trong gia đình ấy, tivi, điện thoại gần như chỉ để... trang trí. Chỉ cần ở bên cạnh Trương Lạc Thiên, cha mẹ cậu sẽ không bao giờ nhìn vào điện thoại. Sự đồng hành ấy kéo dài từ khi Trương Lạc Thiên sinh ra chứ không phải chỉ là sự đồng hành nhất thời.

Mẹ của Trương Lạc Thiên từng nói: "Cha mẹ cần biết cách lên kế hoạch; tài năng không phải là tất cả".

Thật vậy, ngay cả khi sở hữu tài năng xuất chúng, nếu thiếu sự nuôi dưỡng và vun đắp cẩn thận từ cha mẹ, rất có thể cái kết cuối cùng cũng sẽ thành bi kịch của "thần đồng không thể phát huy hết tiềm năng".

04

Có những đứa trẻ thông minh rạng rỡ như vầng trăng trên bầu trời, trong khi những đứa khác lại bình thường như bụi đất. Khi nhìn những đứa trẻ khác, cha mẹ thường cảm thấy con mình "tầm thường" và không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng thay vì áp lực, có lẽ cha mẹ nên ghi nhớ ba điều:

Thứ nhất, đừng trút nỗi lo của mình lên con.

Đằng sau mỗi đứa trẻ xuất sắc đều có một bậc phụ huynh xuất sắc. Giáo dục giống như một cuộc chạy tiếp sức, nếu bạn thua khi đến lượt mình thì đến lượt con, bạn có than thở, trách móc thế nào cũng là vô dùng.

Vì vậy, hãy giữ bình tĩnh trước những khác biệt, đừng so sánh con bạn với người khác mà chỉ nên so sánh bạn với chính bạn ở những giai đoạn khác nhau.

Thứ hai, hạnh phúc không tỷ lệ thuận với thành tích.

Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình đạt được thành công lớn và cũng hy vọng con cái sẽ tìm được hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không liên quan gì đến thành tích, số tiền bạn kiếm được hay thành tích bạn tích lũy.

Học giỏi chưa chắc đã hạnh phúc và học kém chưa chắc đã bất hạnh. Chỉ cần trẻ làm được điều gì đó, khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày, đó chẳng phải là một dạng năng lực hay sao?

Ai nói một cuộc đời thành công hơn người mới là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc?

Thứ ba, hãy tin vào sức mạnh của lời nói và hành động.

Giáo dục mạnh mẽ nhất là làm gương. Muốn con đọc sách, hãy đọc cùng con. Muốn con buông điện thoại, hãy đặt điện thoại xuống trước.

Giáo dục, suy cho cùng, giống như một đám mây đẩy một đám mây khác, một cái cây lay động một cái cây khác, một tâm hồn chạm đến một tâm hồn khác. Sức mạnh của việc dạy dỗ bằng tấm gương luôn lớn hơn sự ép buộc và kiểm soát. Nếu việc nuôi dạy con cái là một hình thức tự tu dưỡng thì điều quan trọng nhất mà cha mẹ cần làm là tự tu dưỡng bản thân trước, để con có thể đứng trên vai bạn, nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

Theo Aboluowang