Đọc vụ học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc diệt chuột, có 1 chi tiết khiến tôi suy nghĩ mãi!

Sáng nay, khi đọc tin về một cậu học trò lớp 6 tại TP.HCM lập bản kế hoạch "ám sát" bạn bằng thuốc chuột vì ảnh hưởng từ truyện Conan, cảm giác đầu tiên trong tôi là một sự thắt lòng. Không phải cái thắt lòng vì sợ hãi một "mầm non tội lỗi", mà là sự xót xa cho những cơn giận thầm lặng, những bế tắc không lối thoát đã bị giấu kín trong hộc bàn suốt một học kỳ qua.

Là một phụ huynh, tôi tự hỏi: Điều gì đã khiến một đứa trẻ 11 tuổi phải mượn đến "logic của thám tử" để giải quyết những mâu thuẫn ở trường?

Khi "Conan" chỉ là một cái cớ

Nhiều người vội vã đổ lỗi cho truyện tranh, cho những tình tiết trinh thám ly kỳ. Nhưng nếu bình tâm lại, chúng ta sẽ thấy Conan hay bất cứ bộ phim hành động nào cũng chỉ là cái khung, còn "nội dung" đổ đầy vào đó lại chính là những cảm xúc thực của con.

Ở cái tuổi "dở dở ương ương", khi bước chân vào lớp 6 với bao ngỡ ngàng của ngôi trường mới, thầy cô mới và những mối quan hệ bạn bè phức tạp, trẻ con nhạy cảm hơn chúng ta tưởng. Một lời mỉa mai, một sự tẩy chay ngầm, hay đơn giản là cảm giác bị yếu thế đều có thể trở thành một "vết xước" lớn.

Khi không biết cách đối thoại, trẻ tìm cách "đối phó" trong trí tưởng tượng. Bản kế hoạch với đủ phương án A, B, C ấy thực chất là một lối thoát giả định. Trong thế giới của những con chữ đó, đứa trẻ cảm thấy mình có quyền lực, mình không còn bị bắt nạt, mình có thể kiểm soát được nỗi đau. Đáng sợ không phải là thuốc chuột, đáng sợ là lúc đứa trẻ đặt bút viết những dòng đó, em đã cô đơn đến mức nào?

Tờ giấy bỏ quên và những tín hiệu bị ngắt kết nối

Có một chi tiết trong vụ việc khiến tôi suy nghĩ mãi: Em học sinh đã viết nó từ đầu học kỳ 1 và... bỏ quên.

Sự "bỏ quên" này là một tín hiệu may mắn. Nó cho thấy đó có lẽ chỉ là một cơn bốc đồng, một cách xả stress cực đoan tại thời điểm đó. Khi cơn giận đi qua, tờ giấy nằm lại trong hộc bàn như một bằng chứng của một thời điểm tâm lý bất ổn.

Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu tờ giấy đó không bị rơi ra? Nếu sự bức xúc đó không được "quên đi" mà cứ âm thầm nuôi dưỡng bằng những va chạm mới ở trường?

Chúng ta, những người làm cha làm mẹ vẫn thường tự hào rằng mình hiểu con. Nhưng đôi khi, cái "hiểu" đó chỉ dừng lại ở việc biết con thích ăn gì, học thêm môn gì, hay hôm nay được mấy điểm. Thế giới ngầm của con, nơi có những "bản kế hoạch" đầy gai góc, những nỗi buồn không tên khi bị bạn bè xa lánh, chúng ta lại thường vô tình bước qua.

Đừng chỉ siết chặt kỷ luật, hãy nới lỏng những trái tim

Nhà trường thông báo sẽ thắt chặt giám sát bán trú, rà soát quy trình phát cơm. Đó là việc phải làm để đảm bảo an toàn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc canh chừng, chúng ta chỉ đang chặn cái ngọn.

Nếu đứa trẻ quay lại trường và đối diện với những ánh mắt dò xét, sự giám sát gắt gao của giám thị, em sẽ càng thu mình lại trong cái vỏ bọc thù ghét. Thứ em cần lúc này không phải là một "cai ngục", mà là một người dẫn đường tâm lý để em hiểu rằng: Giận dữ là bình thường, nhưng làm hại người khác là ranh giới không bao giờ được phép bước qua.

Tôi tin rằng, thay vì tịch thu truyện tranh hay cấm đoán con xem phim thám tử, việc cần làm là ngồi xuống cùng con sau mỗi chương truyện. Hãy hỏi con: "Nếu là bạn học sinh bị hại, con sẽ cảm thấy thế nào?" hay "Nếu con là Conan, con có chọn cách trả thù này không?". Chúng ta cần dạy con cách "màng lọc" văn hóa bằng sự thấu cảm, thay vì để con tự bơi giữa dòng thác thông tin bạo lực.

Vụ việc này là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng con trẻ không cần những bậc phụ huynh hoàn hảo, con cần những bậc phụ huynh biết "lắng nghe bằng cả trái tim".

Đừng để đến khi một tờ giấy rơi ra mới giật mình nhận ra mình không hề biết con đang nghĩ gì. Đừng để trí tưởng tượng của con trở thành nơi trú ngụ duy nhất cho những nỗi đau không được chia sẻ.

Hôm nay, thay vì kiểm tra sách vở của con, có lẽ tôi sẽ hỏi con một câu khác: "Hôm nay bạn bè ở lớp có ai làm con buồn không? Mẹ luôn ở đây để nghe con kể, dù đó là chuyện nhỏ nhất." Bởi suy cho cùng, sự kết nối gia đình chính là loại "thuốc giải" mạnh mẽ nhất cho mọi mầm mống của sự tổn thương.