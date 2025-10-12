Dốc tiền mua căn hộ hơn 150m2, tốn 1,1 tỷ đồng cải tạo vẫn chưa đủ, người phụ nữ than trời: “Ở không tiện, bán không xong, tôi cực kỳ hối hận”

*Câu chuyện được người phụ nữ họ Mai ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc chia sẻ trên tờ Sohu.

Năm ấy, khi quyết định mua nhà, mấy chữ “căn hộ diện tích lớn” với diện tích rộng rãi hơn 150m2 khiến tôi mê mẩn. Giống như nhiều người khác, tôi từng tin rằng đó mới là biểu tượng của một cuộc sống chất lượng: căn hộ rộng rãi, vuông vắn, tràn ngập ánh sáng, sang trọng và đẳng cấp.

Nhân viên bán hàng còn không ngừng khẳng định: “Đây là lựa chọn cải thiện cuộc sống lý tưởng, là hình mẫu an cư hoàn hảo.” Tin vào những lời quảng cáo đó, tôi mạnh dạn rút hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn thêm để sở hữu căn hộ mơ ước.

Thế nhưng, sau vài năm sinh sống, tôi mới nhận ra: khoảng cách giữa hiện thực và tưởng tượng rất xa vời. Thứ tưởng là biểu tượng của “cuộc sống thượng lưu” hóa ra lại là chiếc bẫy ngọt ngào khiến tôi đi không được, ở cũng chẳng xong.

1. Không gian quá lớn

Những ngày đầu chuyển vào, tôi phải thừa nhận cảm giác thật thoải mái: phòng khách rộng đến mức có thể chạy bộ, bếp đủ chỗ để nhảy múa, còn ban công thì lớn như một khu vườn nhỏ. Cảm giác “sống trong không gian của riêng mình” khiến tôi tự hào và mãn nguyện.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, sự “rộng rãi” ấy bắt đầu trở thành gánh nặng. Công việc dọn dẹp tốn gấp đôi thời gian. Quét sàn mất nửa buổi, lau cửa kính phải trèo thang, mỗi lần vệ sinh là đổ mồ hôi như tắm. Từ bếp ra phòng khách, rồi từ phòng khách sang phòng ngủ, quãng đường di chuyển trong chính ngôi nhà của mình khiến tôi có cảm giác như... đang đi bộ thể dục.

Đối với nhà có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, việc đi lại trong căn hộ rộng là cả một cực hình. Không chỉ thế, chi phí vận hành cũng tăng chóng mặt. Mùa hè phải bật vài chiếc điều hòa cùng lúc, mùa đông thì hệ thống sưởi hoạt động toàn thời gian, tiền điện mỗi tháng dễ dàng vượt mốc 1000 NDT (hơn 3,7 triệu đồng). Từ một người từng thấy thoải mái trong căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ gọn, tôi nhận ra rằng sống trong căn hộ diện tích lớn đồng nghĩa với mức sống đắt đỏ và mệt mỏi hơn nhiều.

2. Chi phí nội thất và sửa chữa: “đốt tiền” không hồi kết

Nếu nói mua nhà đã tốn kém, thì trang trí căn hộ lớn còn là cuộc chiến không có điểm dừng. Diện tích lớn đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải “tăng gấp đôi”: từ vật liệu xây dựng, trần thạch cao, hệ thống chiếu sáng cho đến điều hòa, rèm cửa, bàn ghế.

Tôi từng tự tin rằng mình có thể kiểm soát chi phí, nhưng thực tế, số tiền chi vượt dự toán tới hơn 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng). Dù trang trí có tinh tế đến đâu, sau vài năm, các vấn đề bắt đầu xuất hiện: tường bong tróc, sàn nhà phồng rộp, nước yếu, sưởi không đều… mà việc sửa chữa lại vô cùng phức tạp và tốn kém.

Nhiều người chọn mua căn hộ diện tích lớn với kỳ vọng “nâng tầm chất lượng sống”, nhưng rồi họ phát hiện bản thân mắc kẹt trong căn nhà sang trọng nhưng thiếu tự do. Chỉ cần muốn đổi nội thất hay thay đổi bố cục, chi phí đã tăng “từng tấn tiền”. Cuối cùng, người ta sống dè dặt trong chính ngôi nhà của mình, chỉ vì… sợ tốn kém.

3. Ánh sáng và thông gió

Một trong những lời quảng cáo hấp dẫn nhất khi mua căn hộ diện tích lớn là “thiết kế thông thoáng, bốn mặt đều sáng”. Thế nhưng, thực tế không hẳn vậy. Căn hộ của tôi chẳng hạn, phòng khách hướng Nam nên sáng sủa, nhưng phòng đọc ở giữa lại gần như không thấy ánh mặt trời cả năm. Nhà bếp nằm sâu trong cùng, mở cửa sổ cũng không thể tản hết mùi dầu mỡ.

Do diện tích rộng và trần cao, luồng không khí khó lưu thông, mùa hè nóng nhanh, mùa đông lại lâu ấm. Những điều được quảng cáo như “nhà thoáng gió, sáng tự nhiên” mà người ta thấy ở căn hộ mẫu, thực chất được tạo nên nhờ hàng chục bóng đèn bật sáng và hệ thống điều hòa liên tục chạy. Khi bước vào cuộc sống thực tế, sự khác biệt ấy khiến nhiều người thất vọng.

4. Khó bán, khó cho thuê

Điều khiến chủ nhân căn hộ diện tích lớn đau đầu nhất không phải là việc dọn dẹp hay chi phí cao, mà là khả năng thanh khoản cực thấp. Giá trị căn hộ cao, diện tích lớn, số người có nhu cầu lại ít, đó là 3 rào cản mà chúng ta không dễ vượt qua.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Trung Quốc suy giảm, các căn hộ loại này thường là nhóm bị “ế” đầu tiên. Người có tiền thì chê thiết kế cũ, người trung lưu thì không đủ khả năng chi trả. Một người bạn của tôi rao bán căn hộ 200 m² từ năm ngoái, giảm giá 20% so với lúc mua nhưng suốt một năm chỉ có chưa đến năm khách đến xem. Các môi giới nói thẳng: “Phân khúc này thị trường không mấy mặn mà. Khi kinh tế chững lại, đây là sản phẩm bán nhất.”

Không những thế, áp lực tài chính cũng đè nặng người mua. Một căn hộ diện tích lớn thường cần khoản đặt cọc khoản tiền lớn, thời gian vay ngân hàng lâu kéo theo tiền lãi cao. Trong khi đó, giá bán không tăng, thậm chí giảm, khiến nhiều người lâm vào cảnh ở không xong, bán không được, cho thuê không ai thuê, đúng nghĩa “bất động sản”.

5. Giấc mộng “nhà lớn, đời sang”

Nhiều năm trước, tôi từng nghĩ rằng có một căn hộ lớn là minh chứng cho sự thành đạt. Nhưng lâu dài, tôi mới hiểu ra rằng diện tích không tỉ lệ thuận với hạnh phúc. Một ngôi nhà rộng rãi nhưng khiến chủ nhân phải làm việc cật lực để trả nợ, mệt mỏi vì chi phí, bực bội vì bất tiện thì đó không còn là “tổ ấm”, mà là một gánh nặng được gói trong vẻ ngoài sang trọng.

Thực tế, nhiều người đang bắt đầu quay lại tìm kiếm những căn hộ vừa phải, tiện nghi và dễ xoay xở hơn. Bởi lẽ, điều quan trọng nhất không phải là sống trong không gian lớn thế nào, mà là mỗi ngày có thể thở dễ hơn, đi lại nhẹ nhàng hơn, và mỉm cười nhiều hơn.