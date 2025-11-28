Độc quyền với Ferrari: Làm sao thuyết phục người Việt mua 849 Testarossa? Bí mật chế tạo siêu xe 35 tỷ là…

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 202 phát sóng ngày 27/11 trên HTV9.





Trong số hôm nay, 2 đại diện của Ferrari gồm ông Charles Antoine (Quản lý Ferrari khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ), và ông Marco Spessotto (Trưởng phòng Marketing sản phẩm của Ferrari).

Thưa ông, Ferrari 849 Testarossa đang ở đâu trong phân khúc của mình?

Ông Marco Spessotto: Xe hiệu suất cao của Ferrari không chỉ đơn thuần là những con số sức mạnh. Chúng tôi phát triển xe hướng đến hiệu năng tuyệt đối. Khi xét về thời gian vòng chạy và hiệu suất thực tế, 849 Testarossa đang ở đỉnh cao trong phân khúc.

Bước tiến mà chúng tôi tạo ra nằm ở tất cả những công nghệ hiện đại được trang bị trên xe cũng như toàn bộ các linh kiện và sự tích hợp, liên kết giữa các hệ thống để biến nó thành chiếc xe tốt nhất từng được tạo ra một chiếc xe mang đến hiệu suất đáng kinh ngạc, đồng thời đem lại cho người lái cảm giác vô cùng đặc biệt, cùng một trải nghiệm đầy phấn khích.

Ngoài thế giới có rất nhiều tuyên bố về mã lực và những con số ấn tượng, nhưng khi nhìn vào thời gian vòng chạy và hiệu suất thực tế, chúng tôi biết chắc rằng 849 Testarossa đang ở đỉnh cao tuyệt đối.

Ferrari 849 Testarossa vừa ra mắt tại Thái Lan. Ảnh: Linh Đan

Vì sao Ferrari đặt tên cho mẫu xe này là 849 Testarossa?

Ông Marco Spessotto: Chúng tôi tin rằng 849 Testarossa đại diện đúng tinh thần mà cái tên Testarossa đã mang trong suốt lịch sử của Ferrari. Không chỉ là các dòng xe đường phố từ sau năm 1984, mà còn là những mẫu xe đua của thập niên 50, nơi tất cả những gì Ferrari học được từ đường đua được chuyển hóa để ứng dụng lên xe thương mại trong tương lai.

Testarossa vào những năm 80 là dòng xe hiệu suất cao nhất của Ferrari với cấu hình động cơ đặt giữa phía sau, và từ sau 512M, mẫu xe hiệu suất cao nhất của chúng tôi đã chuyển sang cấu hình động cơ trước mãi cho đến khi SF90 xuất hiện.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hiệu năng đáng kinh ngạc, thiết kế biểu tượng dễ dàng nhận ra ngay trên đường, cùng cấu hình động cơ giữa phía sau – vốn từng là lựa chọn cho dòng xe cao cấp nhất, đã đại diện hoàn hảo cho linh hồn của Testarossa trong hơn 70 năm qua.

Chúng tôi muốn tôn vinh cái tên này, ra đời năm 1955, và cũng muốn, đúng 70 năm sau, vào năm 2025, một lần nữa kỷ niệm di sản của nó. Chính sự hòa quyện của tất cả những yếu tố đó khiến chúng tôi tin rằng đây là cái tên phù hợp nhất dành cho mẫu xe này.

Ferrari làm gì để thuyết phục khách hàng tại châu Á “xuống tiền” mua mẫu xe này?

Ông Marco Spessotto: Cách đơn giản nhất để thuyết phục họ chính là để họ tự mình cầm lái chiếc xe trên đường đua.

Bởi đây là một kiệt tác công nghệ và hiệu suất, cùng một sự tiến hóa mạnh mẽ trong kiến trúc hybrid mà chúng tôi đã giới thiệu từ năm 2019 với SF90, rồi tiếp tục hoàn thiện với 296, F80 và giờ đây là Testarossa.

Ferrari 849Testarossa sử dụng động cơ hybrid. Ảnh: Linh Đan

Tại châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng, hãng sẽ làm gì để tăng tính nhận diện thương hiệu cũng như để khách hàng quan tâm hơn?

Ông Charles Antoine: Với Ferrari tại châu Á, xu hướng chung mà chúng tôi nhìn thấy là sự quan tâm từ khách hàng lớn hơn bao giờ hết – đối với thương hiệu, đối với sản phẩm, nhưng đặc biệt là đối với cộng đồng, họ muốn kết nối, muốn chia sẻ.

Và việc chúng tôi thành lập khu vực Đông Nam Á mới cũng đang hướng đến mục tiêu tiến gần hơn và gắn kết hơn với khách hàng. Chúng tôi nhìn thấy niềm khao khát trải nghiệm xe, hoạt động đua, dòng xe cổ điển và di sản mỗi ngày ở toàn khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng với Ferrari là tạo ra những cột mốc ra mắt mang tầm vóc khu vực và quốc gia.

Chúng tôi chọn Thái Lan là điểm khởi đầu đầu tiên trên hành trình ra mắt trên toàn thế giới, ngay sau Ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đó ở mọi quốc gia Đông Nam Á trong thời gian tới, nhưng xin phép được giữ kín điểm đến nhằm tạo bất ngờ cho mọi người.

Ferrari đáp ứng như thế nào nhu cầu cá nhân hóa đang ngày càng lớn của khách hàng?

Ông Charles Antoine: Một triết lý luôn nằm trong DNA của Ferrari chính là 'chúng tôi luôn sản xuất ít hơn nhu cầu của thị trường đúng một chiếc xe'. Đó là điều chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi.

Như bạn nói, nhu cầu đang tăng mạnh, nhưng nhu cầu đó cũng đang mở ra theo nhiều hướng mới. Chúng tôi luôn có câu nói: những chiếc Ferrari khác nhau cho mỗi tín đồ Ferrari, cũng như những chiếc Ferrari cho các phong cách khác nhau: từ phong cách GT, cho đến phong cách thể thao, từ những cung đường nhẹ nhàng, cho đến đường đua, Ferrari Challenge hay những chương trình cá nhân hóa đỉnh cao.

Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao từ phía khách hàng – mong muốn sở hữu một chiếc xe thực sự mang dấu ấn riêng. Họ tìm đến những chương trình cá nhân hóa sâu mà chúng tôi có thể cung cấp, từ danh mục hiện tại cho đến những chi tiết lấy cảm hứng từ di sản cổ điển mà Ferrari đang gìn giữ.

Vì vậy, đúng như bạn đề cập, chúng tôi đang cung cấp rất nhiều lựa chọn cho khách hàng đến mức tôi có thể nói rằng, mỗi ngày của chúng tôi đều rất bận rộn với khách hàng. Và đó thực sự là điều tuyệt vời nhất với chúng tôi.

Điều gì khiến ông tự hào về mẫu 849 Testarossa này?

Ông Marco Spessotto: Tôi cũng may mắn được trải nghiệm mẫu xe này trong quá trình phát triển, và tôi có thể nói rằng đây là một bước tiến quan trọng so với nền tảng SF90 trước đó.

Cảm nhận rõ ràng nhất nằm ở ba khía cạnh:

Thứ nhất, là hiệu năng tăng tốc – bạn sẽ thực sự cảm nhận được sức mạnh vượt trội khi tăng tốc và khi ôm cua. Ngay cả khi so sánh với một chiếc xe hiệu năng cao như SF90, sự khác biệt vẫn rất rõ rệt.

Thứ hai, là sự cải tiến lớn trong việc tích hợp các hệ thống trên xe. Đây là một kiến trúc kỹ thuật cực kỳ phức tạp, bao gồm động cơ V8 tăng áp, ba mô-tơ điện, hệ thống dẫn động bốn bánh điện tử (E4WD) và kiểm soát mô-men xoắn. Tất cả các hệ thống đó phải phối hợp hoàn hảo với nhau.

Trong suốt 6 năm kể từ khi ra mắt SF90, chúng tôi đã liên tục cải tiến sự tích hợp này. Giờ đây, xe mang lại cảm giác tự nhiên hơn, và bạn có thể thoải mái khai thác hiệu năng đến giới hạn. Chúng tôi nhấn mạnh vào công nghệ điện tử như hệ thống Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE) trong buổi giới thiệu vì đó là yếu tố rất quan trọng để mang lại cảm giác lái hứng khởi – đúng như tinh thần của những mẫu Ferrari mới nhất.

Giống như những gì bạn có thể đọc từ các chuyên gia từng lái thử F80 – dù chiếc xe có cấu trúc kỹ thuật cực kỳ phức tạp, nó vẫn mang lại cảm giác tự nhiên, mượt mà và dễ kiểm soát ngay cả khi lái ở giới hạn. Chúng tôi đã học hỏi từ đó và áp dụng vào mẫu xe này, để đảm bảo đây thực sự là một chiếc ""driver’s car"" – mang lại cảm giác lái thuần khiết, dễ tiếp cận và đầy phấn khích.

Xe sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng V8 4.0L và 3 mô-tơ điện. Ảnh: Linh Đan

Và cuối cùng, một yếu tố mà chúng tôi tập trung cải thiện mạnh mẽ: âm thanh trong khoang cabin. Chúng tôi muốn đưa nhiều hơn âm thanh từ khối động cơ V8 mạnh mẽ này vào bên trong khoang lái, để hành trình trở nên sống động hơn – đặc biệt là ở dải tua thấp, nơi bạn có thể tận hưởng âm thanh đó hàng ngày.

Người mua xe Ferrari đang ngày một trẻ hơn, dường như họ là những người thích các công nghệ mới. Hãng đã làm gì để đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này?

Ông Marco Spessotto: Tôi cũng muốn nói thêm rằng, đúng là công nghệ luôn phát triển theo thời gian, và chúng tôi cũng tiến hóa theo, nhưng luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tích hợp những công nghệ mới – chỉ khi chúng thực sự mang lại giá trị.

Chúng tôi không đơn thuần chạy theo thị hiếu khách hàng, mà tập trung vào việc mang đến những giải pháp công nghệ tốt nhất. Và điều thú vị là: khách hàng ở mọi lứa tuổi đều trân trọng điều đó.

Chúng tôi có nhiều dòng xe khác nhau, phục vụ cho các nhóm khách hàng khác nhau, mỗi nhóm lại có những điểm nhấn riêng biệt. Nhưng nhìn chung, dù không “thay đổi để chiều lòng khách hàng”, Ferrari vẫn luôn đi trước thời đại chỉ bằng cách không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo trong kỹ thuật.

Nội thất Ferrari 849 Testarossa tại Thái Lan. Ảnh: Linh Đan

Về nhóm khách hàng mới, có lẽ Charlotte sẽ chia sẻ thêm, nhưng tại Maranello, chúng tôi thấy rõ là rất nhiều khách hàng trẻ đang tìm đến Ferrari. Và cuối cùng, những gì họ đam mê cũng chính là những giá trị cốt lõi mà Ferrari đã theo đuổi suốt gần 80 năm: hiệu năng vượt trội, thiết kế đỉnh cao, nghệ thuật chế tác thủ công và công nghệ tiên phong. Họ bị cuốn hút bởi chính những điều đã làm nên tên tuổi Ferrari từ trước đến nay.

Ông Charles Antoine: Đúng như bạn nói – và từ việc tiếp xúc rất gần gũi với khách hàng, chúng tôi nhận ra rằng có một điểm chung kết nối tất cả, bất kể họ đến từ đâu hay theo đuổi phong cách sống nào: đó là niềm đam mê với thương hiệu Ferrari.

Dù mỗi người có thể có mong muốn khác nhau – như công nghệ họ sử dụng hàng ngày chẳng hạn – nhưng khi bước vào cộng đồng Ferrari, niềm đam mê chính là điểm kết nối chung, là trung tâm của mọi thứ. Ngay cả những khách hàng trẻ tuổi mới đến với thương hiệu, hay những nhà sưu tầm trung thành gắn bó từ nhiều năm qua – tất cả đều cùng yêu một mẫu xe, ví dụ như chiếc xe mà chúng tôi vừa ra mắt hôm nay. Họ đều say mê cùng một di sản, cùng một bước tiến công nghệ mới. Và ai cũng tìm thấy điều gì đó đáng trân trọng trong đó.

Chúng tôi thực sự rất vui khi thấy nhiều khách hàng trẻ đang đến với Ferrari. Và điều thú vị là, họ không chỉ tìm đến tương lai, mà còn say mê tìm hiểu lịch sử của thương hiệu, và giá trị mà Ferrari đã theo đuổi suốt gần 80 năm.

Khách hàng đến với Ferrari đang ngày càng trẻ. Ảnh: Linh Đan

Ferrari đã làm gì để mang đến một khối động cơ với hiệu suất ấn tượng trên 849 Testarossa?

Ông Marco Spessotto: Về động cơ, tôi có thể chia sẻ rằng: thật sự không dễ để cải tiến một cỗ máy đã giành hàng loạt giải thưởng, một khối động cơ đã đạt đến đỉnh cao hiệu suất như trên SF90.

Nhưng với A49A – động cơ mới của chúng tôi, dù có cùng dung tích với thế hệ trước, hơn 50% linh kiện đã được làm mới hoàn toàn. Chúng tôi đã tái thiết kế toàn bộ động cơ. Lần đầu tiên, khối động cơ được chế tạo từ nhôm tái chế – một phần nỗ lực hướng đến phát triển bền vững. Chúng tôi gần như tối ưu từng chi tiết nhỏ nhất để đạt được mức tăng 50 mã lực – từ 780 mã lực lên hơn 830 mã lực, điều đó đòi hỏi khối lượng công việc khổng lồ.

Từ việc sử dụng ốc vít titan để giảm trọng lượng, đến gia công lại từng chi tiết cơ khí – tất cả đều nhằm tiết kiệm từng gram trọng lượng. Đây cũng là chiếc xe thương mại sở hữu bộ tăng áp lớn nhất mà Ferrari từng trang bị.

Và bạn có thể tưởng tượng, để khiến một động cơ turbo cỡ lớn như vậy vẫn mang lại cảm giác phản hồi tự nhiên và linh hoạt – chúng tôi đã phải nỗ lực đến mức nào.

Với mẫu 849 Testarossa, chúng tôi không tập trung vào con số 0–100km/h. Thay vào đó, chúng tôi chú trọng vào hiệu suất tổng thể – và những con số ấn tượng như 0–100km/h chỉ là hệ quả tự nhiên.

Đó chính là cách chúng tôi phát triển sản phẩm: không chạy theo tiêu đề hay thông số kỷ lục, mà luôn đặt mục tiêu là tạo ra một tổng thể hoàn hảo nhất có thể.

Và tôi tin rằng, khách hàng cảm nhận được điều đó khi họ cầm lái một chiếc Ferrari.

Ferrari 849 Testarossa sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng V8 kết hợp với 3 mô-tơ điện. Vậy động cơ điện này đóng vai trò như thế nào trong quá trình vận hành của xe?

Ông Marco Spessotto: Về thông số, hệ thống hybrid của chúng tôi bao gồm 220 mã lực từ ba mô-tơ điện, kết hợp với 830 mã lực từ động cơ đốt trong V8.

Thật khó để xác định chính xác bao nhiêu phần trăm công suất tăng tốc 0–100 km/h đến từ phần nào, vì còn phụ thuộc vào đường cong mô-men xoắn của động cơ đốt trong, cũng như cách hệ thống phân bổ công suất từ pin đến ba mô-tơ điện.

Tổng công suất từ điện chỉ là 220 mã lực, nhưng hệ thống sẽ tự động phân chia giữa 3 mô-tơ tùy điều kiện vận hành nên gần như không thể tính riêng biệt phần đóng góp của từng nguồn lực.

Tuy nhiên, bạn có thể so sánh số liệu tăng tốc 0–100km/h của mẫu F8 Tributo với chiếc xe này, để hình dung mức độ cải thiện mà kiến trúc hybrid mới mang lại.